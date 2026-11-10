Olímpico recibe a Instituto en La Banda buscando seguir por la senda del triunfo en la Liga Nacional

El Negro enfrentará esta noche desde las 22 al conjunto cordobés en el Vicente Rosales. Los dirigidos por Leo Costa vienen de vencer a Lanús, mientras que la Gloria llega tras quitarle el invicto a Quimsa.

Hoy 06:42

Olímpico de La Banda recibirá esta noche desde las 22, a Instituto de Córdoba en el estadio Vicente Rosales, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. El conjunto bandeño buscará sumar su segunda victoria consecutiva y hacerse fuerte ante su gente.

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El equipo dirigido por Leo Costa llega entonado después de superar a Lanús por 95-94 en un partido que se definió en los instantes finales. Ese triunfo le permitió recuperarse de la derrota sufrida frente a Peñarol de Mar del Plata.

Para este compromiso, el Negro no podrá contar con Agustín Vergara, quien continúa recuperándose de una lesión en el tobillo. Además, tendrá una ficha menos tras la desvinculación de Lucas Lorenzen.

Por su parte, Instituto llega fortalecido tras vencer a Quimsa por 92-88 en tiempo suplementario, resultado con el que terminó con el invicto de la Fusión. El conjunto cordobés, dirigido por Sebastián González, tuvo como figura a Gastón Whelan, autor de 26 puntos.

En la previa, Ezequiel Paz destacó la importancia del acompañamiento de los hinchas bandeños. ““Estamos bien después del último triunfo y esperamos seguir por este camino ante un rival de gran jerarquía como Instituto. Invitamos a nuestra gente a que nos acompañe, porque la localía es fundamental y su apoyo resulta muy necesario en estos momentos”, expresó el jugador.

El encuentro comenzará a las 22, será dirigido por Pablo Estévez, Alberto Ponzo y Guillermo Di Lernia, y contará con transmisión en vivo a través de Basket.TV.