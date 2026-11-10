Investigan una denuncia por abuso sexual infantil en Añatuya y buscan al acusado

La niña fue trasladada a un centro de salud de la Capital para recibir atención especializada. La causa permanece bajo reserva y se realizan tareas para localizar al hombre señalado en la investigación.

Hoy 21:47

La Justicia de Añatuya investiga una grave denuncia por un presunto abuso sexual en perjuicio de una niña, que derivó en un operativo de búsqueda para localizar al hombre señalado como sospechoso. Según la información preliminar, se habría ordenado su captura y hasta el momento no fue localizado.

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Tras conocerse la situación, se activaron los protocolos correspondientes para garantizar la asistencia y protección de la menor. Debido a su estado de salud, la niña fue derivada de urgencia al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI), en la ciudad Capital, donde, de acuerdo con los primeros informes, los profesionales habrían indicado una intervención quirúrgica.

Por tratarse de un caso especialmente sensible, la investigación se desarrolla bajo estricta reserva judicial, con el objetivo de preservar la identidad de la víctima y evitar la difusión de información que pudiera comprometer las actuaciones. Hasta el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre las circunstancias denunciadas.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Comunitaria N.º 4 de la Mujer y la Familia, que dio intervención a la Fiscalía de turno. En paralelo, distintas brigadas de la Policía de Santiago del Estero llevan adelante tareas de búsqueda para dar con el paradero del sospechoso, mientras continúan las medidas judiciales correspondientes.