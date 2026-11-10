Una joven aportó un dato clave y lograron recuperar una motocicleta robada en Añatuya

El rodado había sido sustraído en inmediaciones de avenida Wofcy y Pueyrredón. Fue localizado en otro sector de la ciudad, mientras continúa la investigación para establecer quiénes participaron del robo.

Hoy 21:43

Una motocicleta Honda Wave que había sido denunciada como robada en Añatuya fue recuperada gracias a la información aportada por una joven de 18 años. El rodado apareció en inmediaciones de calle Guillermo Véliz y Ruta N.º 92, donde se constató que presentaba cambios en su apariencia original.

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La investigación comenzó luego de que una mujer de apellido Santoro denunciara la sustracción de su motocicleta en la zona de avenida Wofcy, casi esquina Pueyrredón. A partir de esa presentación, se iniciaron averiguaciones para establecer qué había ocurrido y localizar el vehículo.

Un dato importante surgió durante las horas de la siesta, cuando una joven de 18 años, residente en el barrio San Cayetano, informó sobre la presencia de una moto con características similares a la buscada. Al verificar el lugar señalado, se encontró una Honda Wave negra, sin dominio colocado, junto a dos plásticos rojos y una funda de asiento del mismo color.

Según los testimonios recogidos en la zona, dos personas estarían vinculadas con el robo, entre ellas un adolescente de 15 años. Además, se estableció de manera preliminar que el vehículo habría sido pintado parcialmente de negro, mientras que otras piezas de su carrocería habrían sido ocultadas en una zona montuosa cercana.

Finalmente, personal de la División Robo y Hurto de la Comisaría Comunitaria N.º 41 procedió al secuestro preventivo de la motocicleta, que fue trasladada a la dependencia policial para completar las actuaciones correspondientes y gestionar su posterior restitución a la propietaria. La investigación continúa para determinar las responsabilidades de los posibles involucrados.