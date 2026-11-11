La Recopa de Campeones 2027 empieza a tomar forma: este jueves se conocerá al segundo clasificado

Rosario Central ya tiene su lugar asegurado en el nuevo torneo del fútbol argentino y espera por sus rivales. Estudiantes e Independiente Rivadavia definirán el próximo boleto en la Supercopa Argentina.

Hoy 09:45

El fútbol argentino se prepara para el estreno de la Recopa de Campeones 2027, un nuevo certamen que reunirá a tres equipos y que ya tiene a Rosario Central como primer clasificado. Este jueves 12 de noviembre se conocerá al segundo participante, cuando Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia se enfrenten por la Supercopa Argentina.

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El encuentro se disputará en el estadio Julio César Villagra de Córdoba y otorgará al ganador un lugar en el flamante torneo. El Canalla ya aseguró su participación tras conquistar la Supercopa Internacional, en la que venció por 3-1 a Estudiantes en Santiago del Estero.

El tercer clasificado será el campeón de la Copa Argentina 2026, que tiene a Platense como finalista, mientras espera por el vencedor de la semifinal entre Boca y Banfield.

La Recopa de Campeones se disputará bajo un formato triangular, con partidos entre los tres participantes en estadios neutrales. Una de sus principales particularidades será que, si un encuentro termina empatado en los 90 minutos, habrá una definición por penales para repartir un punto adicional. El ganador de la tanda sumará dos unidades y el perdedor se quedará con una.

El calendario comenzará con el enfrentamiento entre los campeones de la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Luego, el ganador de la Copa Argentina jugará ante el perdedor del primer encuentro y, finalmente, se medirá con el vencedor de ese duelo inicial.

En caso de igualdad de puntos al finalizar el triangular, se tendrán en cuenta la diferencia de gol, los tantos a favor, la menor cantidad de goles recibidos y el criterio de fair play. De esta manera, la AFA sumará una nueva competencia a su calendario a partir de 2027.