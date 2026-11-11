Una joven encontró un video de su ex abusando de su hijo de 6 años

La madre del menor denunció a su expareja, de 38 años, luego de encontrar un video en el que presuntamente aparecía realizando tocamientos indebidos al pequeño.

Hoy 09:02

Una grave denuncia por abuso sexual infantil es investigada por la Justicia santiagueña, luego de que una mujer de 40 años acusara a su expareja de haber realizado tocamientos indebidos a su hijo de 6 años. El episodio salió a la luz durante una discusión ocurrida en una vivienda del barrio Belgrano.

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El hecho se conoció durante el fin de semana, cuando la mujer se presentó en la Comisaría Sexta con lesiones en una de sus manos y manifestó que había sido agredida por su pareja, un hombre de 38 años con quien tiene un hijo en común.

En medio de una crisis de llanto y nerviosismo, la denunciante les habría contado a los efectivos que había descubierto un video en el teléfono celular de su expareja que lo comprometería con el niño. De acuerdo con su relato, el registro mostraría situaciones de presuntos tocamientos indebidos.

La mujer sostuvo que el hombre se encontraba en estado de ebriedad y que, tras el descubrimiento, destruyó el teléfono celular que contendría las imágenes. Durante el altercado, ella también sufrió una lesión cortante en uno de sus dedos.

Investigación judicial

Ante la gravedad de la denuncia, tomó intervención la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, que dispuso iniciar actuaciones por el supuesto delito de abuso sexual y avanzar con las medidas necesarias para esclarecer lo sucedido.

El personal policial intervino para resguardar la integridad del menor y establecer medidas restrictivas respecto del acusado.

Entre las diligencias previstas se encuentran las pericias vinculadas al teléfono celular y la recepción de testimonios que permitan reconstruir las circunstancias del episodio y determinar las eventuales responsabilidades penales.

La investigación continúa en curso y será la Justicia la encargada de establecer los hechos denunciados.