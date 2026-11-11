“Es posible pasar de la oscuridad a la esperanza”: el mensaje de León XIV en la cárcel de Devoto

El Sumo Pontífice mantuvo un emotivo encuentro con 69 internos de Villa Devoto, a quienes alentó a reconstruir sus vidas y recuperar los vínculos familiares.

Hoy 08:57

El papa León XIV visitó este miércoles la cárcel de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, donde mantuvo un emotivo encuentro con 69 presos y les transmitió un mensaje de esperanza, reconciliación y reinserción social. Durante su última jornada en la Argentina, el Sumo Pontífice los alentó a encontrar en la fe una oportunidad para reconstruir sus vidas.

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“Esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”, expresó el Papa ante los internos reunidos en el gimnasio del Complejo Penitenciario Federal de Devoto.

León XIV fue recibido en el establecimiento por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez.

Durante la ceremonia, un coro interpretó la canción “Un nuevo sol”, mientras que el Pontífice acompañó entonando la frase “Lo sabemos, el camino es el amor”. Además, escuchó los testimonios de Cristian, Maximiliano y Reinaldo, tres internos que compartieron sus historias de vida y cómo el acercamiento a la Iglesia los ayudó a afrontar sus dificultades.

El mensaje del Papa a los presos: una oportunidad para empezar de nuevo

Durante su intervención, León XIV reconoció las dificultades que atraviesan las personas privadas de su libertad, especialmente el alejamiento de sus familias, la soledad y las consecuencias de los errores cometidos.

“Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar”, manifestó.

Sin embargo, remarcó que el encierro también puede convertirse en una oportunidad para cambiar. “El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad”, sostuvo.

El Pontífice también cuestionó la droga, el dinero fácil, la violencia contra los más débiles y la corrupción, al advertir sobre los falsos sentidos de poder que pueden conducir a situaciones de sufrimiento.

“Aun cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando”, afirmó, al destacar que siempre existe la posibilidad de una transformación personal.

El pedido de León XIV a las autoridades argentinas

En otro tramo de su mensaje, el Papa se dirigió al personal penitenciario, profesionales, voluntarios y representantes de la Pastoral Carcelaria, a quienes alentó a continuar acompañando los procesos de recuperación de los internos.

“Visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados”, recordó.

Asimismo, reclamó que las cárceles sean espacios más humanos y respetuosos, con condiciones que favorezcan la recuperación y la reinserción de las personas en la sociedad.

También hizo un llamado a las autoridades y a la comunidad para proteger a los niños y jóvenes de las redes criminales, evitando que sean captados por organizaciones vinculadas con el delito.

“Con la gracia de Dios, es posible pasar de la oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza”, expresó el Sumo Pontífice.

La última jornada del Papa en la Argentina

La visita al penal de Devoto se realizó en el marco de la última jornada de León XIV en el país, antes de continuar su gira apostólica por Sudamérica.

Tras finalizar el encuentro con los internos, el Pontífice partió rumbo a Luján, donde tiene previsto encabezar su última misa en suelo argentino ante miles de fieles.

Posteriormente, se trasladará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se realizará la ceremonia oficial de despedida, antes de abordar el vuelo que lo llevará a Lima, Perú, siguiente destino de su viaje apostólico.