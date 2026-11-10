León XIV se despide de la Argentina este miércoles: la agenda completa de su último día

El Sumo Pontífice cerrará su histórica visita al país con un encuentro en un complejo penitenciario y una misa multitudinaria en Luján. Por la tarde tendrá lugar la ceremonia oficial de despedida en Ezeiza, antes de partir rumbo a Perú.

Hoy 23:53

Tras una histórica visita marcada por multitudinarias celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad, el papa León XIV finalizará este miércoles 11 de noviembre su recorrido por la Argentina. La cuarta y última jornada del Sumo Pontífice tendrá como actividades principales una visita a un establecimiento penitenciario de Buenos Aires, una misa multitudinaria frente a la Basílica de Luján y su posterior despedida del país para continuar su gira apostólica por Sudamérica.

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El día comenzará a las 8 de la mañana, cuando León XIV visite el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto. Allí mantendrá un encuentro con personas privadas de la libertad y brindará un saludo, en una actividad que pondrá el foco en el acompañamiento espiritual y la cercanía con quienes se encuentran en situación de encierro.

Posteriormente, el Santo Padre se trasladará hacia la ciudad bonaerense de Luján, donde protagonizará uno de los acontecimientos más esperados de su visita. A las 10 de la mañana, encabezará una Santa Misa en la Plaza Belgrano, frente a la histórica Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país.

La celebración será abierta al público y gratuita, sin necesidad de presentar una constancia de inscripción para participar de los sectores generales habilitados. Se espera una importante convocatoria de fieles provenientes de distintos puntos de la Argentina, quienes se reunirán para acompañar la última misa del Pontífice en territorio nacional.

Antes de la ceremonia, León XIV recorrerá la avenida Nuestra Señora de Luján a bordo del papamóvil, desde la rotonda de acceso a la ciudad hasta las inmediaciones de la Basílica. Durante el trayecto, el Papa saludará a los peregrinos que se congreguen para presenciar su paso.

Para recibir al Sumo Pontífice, la ciudad organizó una serie de actividades religiosas y musicales que comenzaron durante la tarde del martes 10 de noviembre, con una vigilia en el Parque San Martín. La propuesta incluye presentaciones artísticas, momentos de oración y espacios de encuentro para los peregrinos.

Entre los artistas convocados se destaca Luciano Pereyra, quien tendrá una participación especial en la jornada. El cantante, nacido en Luján, se preparó durante los días previos con ensayos y pruebas de sonido frente a la Basílica, donde volverá a vivir la experiencia de cantar ante un Papa, como lo hizo años atrás frente a Juan Pablo II.

La organización también dispuso pantallas gigantes, puestos sanitarios, espacios de hidratación y sectores de asistencia para acompañar a los asistentes. Además, se implementaron cortes de tránsito y restricciones vehiculares en los accesos a la ciudad, por lo que se recomienda a los peregrinos consultar los recorridos habilitados antes de viajar.

Durante la misa, León XIV pronunciará una homilía ante los fieles, en lo que será su última gran celebración religiosa en la Argentina, después de las multitudinarias convocatorias que encabezó en Buenos Aires y Córdoba durante los días anteriores.

Una vez finalizadas sus actividades en Luján, el Pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde a las 13.30 se realizará la ceremonia oficial de despedida, que marcará el cierre de su histórica visita apostólica al país.

Finalmente, a las 14 horas, está prevista la partida del avión papal con destino a Lima, Perú, donde continuará su recorrido por Sudamérica. Su llegada está programada para las 17.30, hora local peruana, y posteriormente participará de una ceremonia de bienvenida y encuentros con autoridades.

De esta manera, León XIV concluirá una visita de cuatro días a la Argentina, la primera de un Sumo Pontífice al país desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió distintas provincias. Su paso por territorio argentino quedará marcado por los encuentros con miles de fieles, sus mensajes sobre la realidad social y el llamado a fortalecer la fe, el diálogo y la unidad.