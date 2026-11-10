José Argañaraz destacó el reconocimiento de León XIV a Mama Antula: “Ahora es de toda la Argentina”

El docente universitario, historiador y catequista analizó en diálogo con Noticiero 7 los mensajes del papa León XIV, el protagonismo de los jóvenes y el reconocimiento a la santa santiagueña. También destacó los vínculos históricos y religiosos que unen a Santiago del Estero con distintos lugares de la Argentina.

Hoy 22:48

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina dejó momentos de profunda emoción entre los fieles, especialmente por sus mensajes a los jóvenes y las referencias a figuras religiosas que marcaron la historia del país. En este contexto, el licenciado José Torres Argañaraz, docente universitario, historiador, catequista y descendiente colateral de María Antonia de Paz y Figueroa, compartió su análisis sobre el significado de la presencia del Sumo Pontífice y destacó especialmente su reconocimiento a Mama Antula.

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Uno de los aspectos que resaltó fue la multitudinaria vigilia juvenil desarrollada en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, donde miles de jóvenes de distintas provincias, entre ellos santiagueños, se congregaron para escuchar al Papa. “Esto va a visibilizar a la Iglesia joven. Somos muchos los que trabajamos en la Iglesia, en las comunidades. Hay peregrinos de todo el país en la vigilia, hoy con el Papa nos sentimos todos representados”, expresó.

En ese sentido, destacó el trabajo de los voluntarios, artistas y coros que participaron en la organización del encuentro. También valoró el testimonio de un joven en recuperación del Hogar de Cristo, institución vinculada a la tarea pastoral del padre José María “Pepe” Di Paola. “Siempre es importante visibilizar el Hogar de Cristo porque hay que apoyar este tipo de obras”, sostuvo, al remarcar la importancia del acompañamiento y la contención que reciben quienes atraviesan situaciones difíciles.

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la referencia del Pontífice a Mama Antula durante la misa celebrada en Córdoba, donde también estuvieron presentes numerosas delegaciones santiagueñas. Argañaraz consideró que el reconocimiento del Papa demuestra la trascendencia del legado de la primera santa argentina. “Mama Antula, que nos excede, Mama Antula ahora es de toda la Argentina, y aparte fue una mujer que caminó por toda la Argentina y merece ser recordada”, afirmó.

El especialista también recordó la influencia de María Antonia de Paz y Figueroa en la expansión de la devoción a San Cayetano, asociada al pedido de pan y trabajo. “Sentó un precedente en la Iglesia. La Argentina es devota de San Cayetano gracias a María Antonia”, señaló. Además, explicó que su misión religiosa estuvo acompañada por una importante labor social, que incluía espacios educativos para niños, asistencia a huérfanos y contención para mujeres que sufrían violencia.

Por otra parte, Argañaraz destacó las conexiones históricas entre Santiago del Estero y el Cottolengo Don Orione, institución que también formó parte de la agenda de León XIV. Según explicó, las crónicas religiosas señalan que por el lugar donde se fundó el establecimiento habría pasado San Francisco Solano, santo estrechamente vinculado con la historia santiagueña.

Finalmente, al referirse a la visita prevista al Santuario de Nuestra Señora de Luján, el historiador recordó el vínculo religioso entre esa advocación mariana y la Virgen de Sumampa. “Nos hermana la historia, la fe. Santiago es madre de la Iglesia”, expresó, al destacar el lugar que ocupa la provincia en la tradición católica argentina.

Estas reflexiones fueron compartidas por José Torres Argañaraz durante una entrevista con Noticiero 7, en la que también valoró la participación de los peregrinos santiagueños en las distintas actividades y consideró que la visita de León XIV representa un acontecimiento de gran importancia espiritual y comunitaria para los argentinos.