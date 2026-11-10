“Me decía mamá y todos los días le llevaba comida”: el dolor de una vecina por el hombre hallado muerto en La Banda

Beatriz, una mujer que asistía diariamente a la víctima, habló con Noticiero 7 y recordó el último pedido que le hizo antes de morir. El hombre, de 35 años, fue encontrado con múltiples heridas debajo del puente de la autopista Santiago-La Banda.

Hoy 22:22

El hallazgo de un hombre de 35 años sin vida debajo del puente de la autopista Santiago-La Banda, frente al barrio Misky Mayu, generó conmoción entre los vecinos de la zona. En medio de la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte, una mujer que lo asistía diariamente brindó un emotivo testimonio a Noticiero 7.

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La víctima, de apellido Alvarado y conocida cariñosamente como “Negrito”, se encontraba en situación de calle y solía permanecer en ese sector. Su cuerpo fue encontrado durante la tarde del martes y presentaba múltiples heridas y un profundo corte en el rostro, lesiones cuyo origen y relación con el fallecimiento todavía son materia de investigación.

Beatriz, una vecina que todos los días le llevaba alimentos, recordó con tristeza cómo era el joven y el vínculo de afecto que habían construido.

“Era un chico tranquilo, no molestaba a nadie, no peleaba con nadie. Yo todos los días le traía comida. Me acordaba de él, le tenía lástima y le traía todos los días”, expresó la mujer, visiblemente conmovida.

Durante la entrevista, Beatriz relató que el joven la llamaba “mamá” y recordó la última conversación que mantuvieron, apenas un día antes de que fuera encontrado sin vida.

“Ayer me decía: ‘Ma’. Y yo le decía: ‘¿Qué, hijo?’. Me pidió: ‘Ma, yo quiero mañana unos fideos con tuco’. Yo le traje los fideos con tuco, le traje jugo y le traje hielo”, contó.

La mujer explicó que su preocupación por el joven estaba relacionada con sus propios sentimientos como madre. “Yo también tengo hijos varones. Era un chico respetuoso”, aseguró.

Asimismo, manifestó su profundo dolor por lo sucedido y cuestionó la falta de acompañamiento familiar que, según su percepción, atravesaba el hombre. “Muy triste lo que le pasó, muy triste. Me duele”, expresó.

Mientras tanto, la Policía y la Justicia continúan trabajando para establecer cómo murió Alvarado. Los investigadores buscan determinar el origen de las heridas que presentaba y reconstruir sus últimas horas de vida.

El testimonio de Beatriz, brindado en una entrevista con Noticiero 7, dejó al descubierto el vínculo de solidaridad que había construido con el joven y la tristeza que provocó su muerte entre quienes lo conocían y lo acompañaban cotidianamente.