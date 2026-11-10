Música, danza y emoción: los artistas que sorprendieron al papa León XIV durante el encuentro con los jóvenes

Luquita Rodríguez, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Valentino Merlo y otros reconocidos artistas participaron de una presentación especial en el Monumento a los Españoles.

Hoy 22:02

El papa León XIV vivió una noche cargada de música, arte y emoción durante el encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. La celebración contó con la participación de reconocidos artistas argentinos, que ofrecieron un espectáculo especialmente preparado para el Sumo Pontífice.

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La llegada del Santo Padre al escenario estuvo acompañada por una presentación del grupo de percusión Choque Urbano, que marcó el comienzo de una jornada en la que la fe y las expresiones artísticas fueron protagonistas.

Luego de escuchar los testimonios de varios jóvenes y responder sus preguntas sobre la vida cotidiana, la esperanza y el compromiso con los demás, llegó el turno de las presentaciones culturales.

El encargado de introducir ese momento fue el comediante y streamer Luquita Rodríguez, quien realizó una breve intervención en la que reflexionó sobre el arte como una herramienta para acercarse a Dios y encontrarse con uno mismo.

La primera presentación estuvo a cargo de la bailarina Maia Roldán, quien interpretó una pieza de ballet ante el Pontífice. Posteriormente, Alan Madanes aportó un momento literario con una recitación de una obra del reconocido escritor argentino Jorge Luis Borges.

La música también tuvo un lugar destacado con las actuaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, quienes participaron de este encuentro que reunió a miles de jóvenes provenientes de diferentes puntos del país.

El espectáculo continuó con las interpretaciones de Verónica Sanfilippo, Maxi Larghi, Joaquín Chávez y Mechi Ruiz Luque, autora de la canción “Vida en Abundancia”.

A ellos se sumó la cantante Athenas, reconocida por su música religiosa, quien compartió el escenario con los artistas para rendir homenaje al Santo Padre a través de sus canciones.

Toda la puesta en escena estuvo a cargo de Fran Ruiz Barlett, responsable de coordinar una propuesta que combinó diferentes disciplinas artísticas en una misma celebración.

De esta manera, la música, la danza y la poesía se convirtieron en protagonistas de una noche histórica, en la que artistas argentinos acompañaron el mensaje de fe y esperanza que León XIV compartió con las nuevas generaciones durante su visita al país.