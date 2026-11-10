León XIV lanzó una fuerte advertencia a los jóvenes sobre las redes sociales, el dinero y la pornografía

Durante la multitudinaria vigilia en Palermo, el Pontífice alertó sobre los riesgos de las adicciones y los placeres que generan dependencia. También llamó a los jóvenes a buscar una vida con sentido, más allá del consumo y las apariencias.

Hoy 22:05

El papa León XIV lanzó una contundente advertencia sobre las redes sociales, el dinero, la pornografía y las distintas formas de dependencia durante el multitudinario encuentro que mantuvo este martes por la noche con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

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Ante una multitud de fieles, el Sumo Pontífice puso el foco en los peligros de una sociedad que ofrece satisfacciones inmediatas y advirtió sobre los intereses económicos que pueden esconderse detrás de determinadas formas de consumo.

“Hay quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos”, expresó León XIV, en uno de los mensajes más fuertes dirigidos a las nuevas generaciones durante su visita a la Argentina.

La reflexión del Santo Padre estuvo orientada a la necesidad de preservar la libertad personal frente a las adicciones, las presiones sociales y las promesas de felicidad inmediata, especialmente en un contexto marcado por el crecimiento de las plataformas digitales.

En ese sentido, el Pontífice volvió a poner sobre la mesa una preocupación que ya había desarrollado en su encíclica Magnifica Humanitas, donde alertó sobre la exposición temprana de niños y adolescentes a contenidos perjudiciales, la pornografía en internet y los mecanismos digitales que pueden favorecer comportamientos adictivos.

León XIV también había cuestionado los modelos de negocio de las plataformas que buscan captar permanentemente la atención de los usuarios, y reclamado una mayor responsabilidad de las empresas tecnológicas, las familias y las instituciones educativas en la protección de los menores.

Durante la vigilia en Buenos Aires, el Papa buscó transmitir a los jóvenes un mensaje de esperanza, responsabilidad y libertad, invitándolos a reflexionar sobre sus decisiones y a no reducir sus aspiraciones personales a la búsqueda de dinero, reconocimiento o satisfacciones pasajeras.

El encuentro se desarrolló después de una intensa jornada del Pontífice en Córdoba y reunió a una multitud de jóvenes de distintos puntos del país, quienes participaron de momentos de oración, testimonios y expresiones artísticas.

De esta manera, León XIV volvió a colocar a las nuevas generaciones en el centro de su mensaje, con una convocatoria a construir vínculos auténticos y proyectos de vida que no estén condicionados por las dependencias y las presiones del mundo digital.