Religiosos destacaron la visita de León XIV a Córdoba: “Que sus palabras nos ayuden a cambiar y vivir en paz”

En diálogo con Noticiero 7, sacerdotes y religiosas compartieron sus sensaciones sobre la histórica llegada del Sumo Pontífice a la Argentina.

Hoy 22:48

La histórica visita del papa León XIV a Córdoba despertó una profunda emoción entre sacerdotes, religiosas y fieles que llegaron desde distintos puntos del país para participar de las actividades del Sumo Pontífice. En la previa de su encuentro con la vida consagrada en la Catedral de Córdoba, representantes de la Iglesia reflexionaron sobre el impacto que podrían tener sus mensajes en la sociedad argentina.

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Uno de los religiosos consultados por Noticiero 7 destacó que las palabras del Santo Padre deben ser interpretadas como una invitación dirigida a toda la comunidad, independientemente de sus actividades o posiciones.

“El Papa habla para todos. A veces pensamos que habla para determinada gente, pero no, nos habla a nosotros. Tenemos que escucharlo bien y pensar que debemos cambiar algunas cosas”, expresó.

En ese sentido, manifestó su deseo de que la visita contribuya a generar más paz, entendimiento y fraternidad entre los argentinos. Además, envió un saludo especial a Santiago del Estero y celebró la presencia de numerosos fieles de la provincia.

“Santiago, una alegría inmensa. He visto muchos santiagueños. Que llevemos la bendición a nuestra gente querida. Dios los bendiga mucho”, señaló.

Otro de los sacerdotes puso el foco en las reflexiones de León XIV sobre la economía y el mundo laboral, especialmente en su llamado a priorizar la dignidad humana por encima de los intereses económicos.

“La economía está al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía. Creo que es un mensaje muy claro, muy simple y muy fuerte”, sostuvo.

También remarcó la necesidad de recuperar el papel central de la familia en la educación y la transmisión de la fe, particularmente durante la infancia y la adolescencia.

En esa línea, advirtió sobre las dificultades que enfrentan algunos hogares debido a las exigencias laborales y económicas, y pidió que las responsabilidades cotidianas no desplacen el acompañamiento de los hijos.

Por su parte, integrantes de la congregación de las Carmelitas Descalzas expresaron su emoción por la respuesta de los fieles durante las celebraciones y destacaron la importancia de la presencia del Pontífice.

“Muy hermoso. La verdad que muy impresionada por la fe del santo pueblo fiel de Dios, de tanta gente”, manifestó una de las religiosas, quien consideró que la llegada de León XIV se produjo en un momento significativo para la sociedad argentina.

En tanto, el padre José María Maliñas, de Chascomús, describió el encuentro como una verdadera celebración de fe y unidad.

“Fiesta total, una fiesta del pueblo de Dios. Qué lindo ver tanta gente unida, con fe, cantando, con alegría”, expresó.

Consultado sobre las posibles consecuencias de la visita papal, el sacerdote sostuvo que representa una oportunidad para renovar la esperanza y fortalecer el compromiso de los creyentes.

“Viene mucho bien, es un regalo de Dios”, afirmó.