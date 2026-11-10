Sacerdotes santiagueños contaron en Libertad de Opinión cómo fue estar junto a León XIV: “Fue un regalo de Dios”

Alejandro García y Federico Poldi dialogaron con Libertad de Opinión sobre su participación en la misa del Papa en Córdoba. Compartieron la emoción de estar cerca del Pontífice y reflexionaron sobre el mensaje que llevarán a sus comunidades.

Hoy 22:43

Los sacerdotes santiagueños Alejandro García y Federico Poldi compartieron en una entrevista con Libertad de Opinión la profunda emoción que sintieron al participar de la multitudinaria misa celebrada por el papa León XIV en Córdoba. Ambos relataron cómo fue estar a pocos metros del Sumo Pontífice, colaborar durante la consagración y recibir un mensaje que, según expresaron, renovó su compromiso con la fe y sus comunidades.

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En diálogo con el periodista Marcelo Díaz, desde Córdoba, los religiosos coincidieron en que la experiencia superó todas sus expectativas y se convirtió en uno de los momentos más importantes de sus vidas sacerdotales.

Alejandro García reconoció que fue la primera vez que pudo encontrarse personalmente con un Papa y destacó especialmente el momento en que logró saludarlo. “Para mí es la primera vez que estoy con un Papa y es lo más emocionante de mi vida después de la ordenación. Gracias a Dios, hemos podido darle la mano al Papa y eso ha sido lo más emocionante de mi vida”, manifestó.

Por su parte, Federico Poldi aseguró que, pese a haberse preparado espiritualmente, nada podía anticipar lo que viviría durante la histórica jornada. “La preparación la hubo, pero nada nos preparó para lo que fue todo esto. Me volví un adolescente de vuelta participando de un encuentro juvenil. Todavía lo estoy procesando. Está entre los días más felices de mi vida”, confesó.

Uno de los momentos más especiales que ambos recordaron durante la entrevista fue su participación directa en la consagración de la Eucaristía, cuando fueron convocados inesperadamente para colaborar con la presentación de los dones ante León XIV.

García explicó que se encontraban junto a otros sacerdotes cuando uno de los organizadores les comunicó que tendrían una función especial. “No esperábamos nada, estábamos simplemente esperando la celebración. Vino un sacerdote organizador, habló con el padre Fede y él me dijo: ‘Vení para acá’. Ahí me enteré de que íbamos a presentar los dones al Papa”, recordó.

El religioso describió ese instante como una experiencia inolvidable. “Tener levantados el pan y el cáliz mientras León hacía el gesto de la consagración fue una cosa bellísima. Sentir que estamos sirviendo y que lo hacemos para los demás fue un sorpresón”, expresó.

En tanto, Poldi, quien lleva dos años y medio de sacerdocio, admitió que no pudo contener las lágrimas durante algunos momentos de la jornada. “Hace mucho que no lloro. Me emocioné en la misa, me emocioné con los testimonios en el encuentro con el Papa en la Catedral. Fue volver a mi juventud y a mi enamoramiento de la fe”, aseguró.

Además, destacó el significado personal que tuvo la oportunidad de colaborar durante la celebración. “Haber estado ahí con el Papa, haber tenido que prestar un servicio en su misa, para mí fue un regalo de Dios. Fue muy especial”, sostuvo.

El mensaje del Papa sobre Mama Antula y la fe de los argentinos

Durante la conversación con Libertad de Opinión, los sacerdotes también analizaron los principales mensajes que dejó León XIV durante su visita a la Argentina, especialmente las referencias a los santos nacionales y el llamado a renovar el compromiso cristiano.

Federico Poldi destacó el reconocimiento del Pontífice a la historia religiosa del país. “León vino a decirnos que, como argentinos, tenemos un montonazo de cosas buenas. Habló todo el tiempo de nuestros santos. Mama Antula y el Cura Brochero estuvieron en boca del Papa, no solo acá en Argentina, también en Uruguay citó una frase de Mama Antula”, señaló.

Por su parte, Alejandro García consideró que las palabras del Santo Padre representan una invitación a fortalecer la vocación religiosa. “No tengan miedo a la santidad y tampoco tengan miedo de llevar a Cristo. Nos hizo recordar nuestro primer amor, aquel sí que dimos por amor a Dios el día de nuestra consagración”, expresó.

El sacerdote también explicó cómo piensa transmitir esta experiencia a los fieles santiagueños. “Apenas llegue a la comunidad de Santa Lucía, lo primero que voy a hacer es extender esta bendición de León hacia toda la comunidad. Es un compromiso, pero también una alegría hermosa. No lo llevo como una carga, al contrario, es un servicio”, afirmó.

En esa misma línea, Poldi sostuvo que el mensaje papal invita a redescubrir la solidaridad y la atención hacia quienes atraviesan situaciones difíciles. “León nos invitó a encontrar la felicidad de dar, de estar atentos al hermano más necesitado, más débil y más pobre”, reflexionó.

Finalmente, el religioso dejó una recomendación a los santiagueños para que las enseñanzas del Pontífice no queden limitadas a los días de su visita. “Denle una oportunidad a todo lo que el Papa dijo estos días. Miren los videos, lean los discursos y dejen que su mensaje entre en el corazón de ustedes”, manifestó.

Las reflexiones de Alejandro García y Federico Poldi fueron compartidas durante una entrevista con Libertad de Opinión, en el marco de la cobertura especial realizada desde Córdoba por el periodista Marcelo Díaz, quien dialogó con ambos sacerdotes sobre la experiencia de participar de la histórica visita del papa León XIV y el impacto que esperan transmitir a sus comunidades de Santiago del Estero.