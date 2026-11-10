Personal de Parques y Paseos de la Municipalidad pudo controlar la quema de un eucalipto en el parque Aguirre

Desde el municipio expresaron su preocupación por los reiterados focos de fuego en sectores no habilitados y pidieron utilizar únicamente los asadores para prevenir riesgos.

Hoy 23:11

La Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero expresó su preocupación por los reiterados hechos de encendido de fuego en zonas no autorizadas del parque Aguirre.

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Estas prácticas provocaron durante la jornada del lunes la intervención de personal de la comuna para controlar la quema de un eucaplito y de otro de la misma especie que se encontraba caído.

Para evitar estas situaciones que ponen en peligro el patrimonio arbóreo de la ciudad y que pueden generar riesgo a las personas y bienes, la dirección de Parques y Paseos pidió no realizar fogatas y utilizar solamente los lugares permitidos como los asadores.