Marangoni sobre la visita del Papa: “Una Argentina que hace mucho habla de precios, hoy habla de valores”

El analista político reflexionó en Libertad de Opinión sobre el impacto de la visita de León XIV al país.

Hoy 22:58

El analista político Gustavo Marangoni analizó el impacto de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina y destacó la masiva convocatoria que generaron sus actividades en distintos puntos del país. En diálogo con el programa Libertad de Opinión, sostuvo que los mensajes del Pontífice despertaron una necesidad de esperanza y espiritualidad que trasciende las discusiones políticas y económicas.

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“Creo que una Argentina que hace mucho viene hablando casi exclusivamente de precios, hoy habla de valores, escucha de valores y responde de una manera masiva, de una manera contundente”, expresó Marangoni al reflexionar sobre las multitudinarias muestras de afecto que recibió el Santo Padre.

En ese sentido, consideró que la respuesta de los argentinos superó las expectativas iniciales y puso de manifiesto una realidad social que no siempre ocupa un lugar central en el debate público.

“Hay sed de esperanza, hay sed de fe”, afirmó, al destacar las imágenes de jóvenes emocionados, familias y personas mayores que participaron de las distintas actividades religiosas en Buenos Aires y Córdoba.

Para el analista, estas manifestaciones permiten observar una “Argentina profunda”, que muchas veces no encuentra representación en las redes sociales ni en los medios de comunicación.

Durante la entrevista, Marangoni sostuvo que las palabras de León XIV representan un mensaje contracultural frente al clima de confrontación e intolerancia que caracteriza buena parte de la discusión pública.

“Acá hay un mensaje contracultural muy potente respecto de lo que los argentinos venimos viviendo en los últimos años”, señaló.

En ese marco, destacó que el Papa hizo especial hincapié en el respeto, el buen trato y la importancia de las palabras, conceptos que, según su interpretación, encontraron una fuerte respuesta entre los fieles.

“El papa León ha tocado un nervio muy sensible y positivo de nuestra sociedad, y ha obtenido una respuesta contundente”, manifestó.

También consideró que el impacto de la visita no debe medirse únicamente por la cantidad de personas movilizadas, sino por el sentimiento de comunidad que se generó durante los encuentros.

Marangoni comparó esa experiencia colectiva con la unidad que suele despertar la Selección Argentina de fútbol, al señalar que la visita papal demostró que existen otros espacios capaces de reunir a personas de distintas realidades bajo un sentimiento compartido.

Consultado sobre qué fueron a buscar los millones de argentinos que participaron de las actividades, el analista respondió que existe una necesidad de encontrar un propósito y un sentido para la vida.

En ese sentido, advirtió que la incertidumbre, la superficialidad y la búsqueda constante de reconocimiento pueden generar una sensación de vacío, especialmente entre las nuevas generaciones.

Frente a esa realidad, destacó que León XIV propuso recuperar valores vinculados con la solidaridad, la ayuda a los más necesitados y el compromiso con los demás, en contraposición con una sociedad que muchas veces prioriza la popularidad y la exposición en redes sociales.

Marangoni también señaló que las imágenes de miles de jóvenes reunidos para escuchar un mensaje de esperanza representan un acontecimiento significativo que merece ser analizado con mayor profundidad.

Finalmente, consideró que los efectos de la visita del Papa podrían extenderse más allá de su partida, aunque reconoció que será necesario esperar para comprender su verdadero alcance.

“Quizás en los días posteriores a la partida del Papa volvamos rápidamente a los precios, al riesgo país y a los cruces de los dirigentes que van a continuar su campaña electoral”, reflexionó.

Sin embargo, expresó su convicción de que lo ocurrido durante estos días dejó una huella más profunda: “Tengo la impresión de que esto navega por aguas profundas, que deja movimientos más que superficiales”.