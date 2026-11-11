Manchester United está a un paso de contratar a Mauricio Pochettino como nuevo entrenador

El técnico argentino tendría encaminado su acuerdo con los Diablos Rojos, que buscan reemplazar a Michael Carrick por los malos resultados. Su salida de la Selección de Estados Unidos costaría 10 millones de dólares.

Hoy 08:50

El Manchester United está cerca de concretar la llegada de Mauricio Pochettino como nuevo entrenador, en medio de una profunda crisis deportiva que pone en duda la continuidad de Michael Carrick. El argentino, actualmente al frente de la Selección de Estados Unidos, sería el principal elegido para asumir el desafío en Old Trafford.

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Según informó The Athletic, la dirigencia del conjunto inglés ya avanzó en las conversaciones con el entorno de Pochettino y estaría ultimando los detalles contractuales. Sin embargo, la operación todavía depende de la decisión definitiva sobre la salida de Carrick.

El principal obstáculo es el vínculo que el entrenador de 54 años mantiene con la federación estadounidense, vigente hasta 2030. Su contrato contempla una cláusula de rescisión cercana a los 10 millones de dólares, monto que Manchester United estaría dispuesto a desembolsar para concretar su contratación.

La búsqueda de un nuevo técnico responde al complicado presente de los Diablos Rojos, que atraviesan una racha negativa y se encuentran en zona de descenso de la Premier League. Carrick, quien había sido ratificado después de un exitoso interinato, quedó seriamente cuestionado por los resultados de esta temporada.

Pochettino cuenta con una amplia experiencia en el fútbol inglés tras sus pasos por Southampton, Tottenham y Chelsea. En su actual etapa con Estados Unidos acumula 35 partidos dirigidos, con 22 victorias, dos empates y 11 derrotas. De concretarse el acuerdo, regresaría a la Premier League para intentar recuperar el protagonismo de uno de los clubes más importantes de Inglaterra.