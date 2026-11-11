Vicente Bokalic destacó el mensaje de León XIV en Argentina: “El Papa nos ha inspirado y ahora tenemos mucho trabajo por hacer”

El arzobispo de Santiago del Estero analizó la histórica visita del Sumo Pontífice y su multitudinaria misa en Córdoba. Destacó el llamado a la santidad, el reconocimiento a Mama Antula y la importancia de llevar sus enseñanzas a la práctica.

Hoy 08:46

El cardenal Vicente Bokalic, arzobispo de Santiago del Estero y Primado de la Argentina, destacó el impacto que dejó la visita del papa León XIV al país y aseguró que sus mensajes representan una inspiración para continuar trabajando por el futuro de la Iglesia y la sociedad argentina.

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En declaraciones a Vatican News, luego de participar de la multitudinaria misa celebrada este martes en Córdoba ante unos 650.000 fieles, el religioso santiagueño resaltó la profunda emoción con la que los argentinos recibieron al Sumo Pontífice y la expectativa que generaron sus palabras en distintos sectores.

“Sus palabras eran esperadas con gran expectación en todos los ámbitos. Por los funcionarios públicos, por el mundo laboral, por los estudiantes, por todo el ámbito eclesiástico, por los grupos sinodales para confirmar este camino. Era una palabra largamente esperada”, expresó.

Bokalic también destacó la masiva participación de peregrinos provenientes de distintas provincias, especialmente del norte argentino. “Esta Misa en Córdoba se vivió con gran intensidad. El nuestro es un pueblo de fe, un pueblo sencillo”, afirmó.

El reconocimiento del Papa a Mama Antula y los santos argentinos

Uno de los aspectos que más destacó el cardenal fue el llamado a la santidad que León XIV realizó durante su homilía, en la que recordó a importantes figuras religiosas vinculadas con la historia argentina.

“Escuchamos las palabras del Santo Padre, ese llamado a la santidad que nos dirigió”, señaló Bokalic, quien resaltó el legado de Mama Antula, el Cura Brochero y los mártires de La Rioja.

Durante la misa, León XIV había destacado especialmente a María Antonia de Paz y Figueroa, la primera santa argentina y oriunda de Santiago del Estero, por su incansable tarea evangelizadora.

El Pontífice recordó que Mama Antula recorrió el país para llevar el mensaje de Dios y destacó su capacidad para combinar la contemplación espiritual con la ayuda al prójimo.

Para Bokalic, estos referentes religiosos constituyen “testigos vivos del Evangelio, grandes ejemplos a seguir, inspiración para hoy”.

“Cuando el Papa se vaya, habrá mucho trabajo por hacer”

Al referirse al futuro de la Iglesia argentina después de la visita papal, el cardenal aseguró que las enseñanzas de León XIV deben convertirse en acciones concretas.

“Nos sentimos muy animados y ahora tenemos una tarea para mañana. Cuando el Papa se vaya, habrá mucho trabajo por hacer”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el Episcopado argentino ya comenzó a reflexionar sobre los próximos pasos y adelantó que trabajarán junto a las comunidades para profundizar las orientaciones transmitidas por el Pontífice.

“Ya hemos discutido esto como episcopado y, junto con el pueblo, estudiaremos estas directrices”, manifestó.

Finalmente, el arzobispo santiagueño destacó la cercanía y el afecto que León XIV transmitió durante su paso por la Argentina.

“El nuestro es un pueblo muy afectuoso; necesitamos este amor y ver la cercanía de Dios en los gestos humanos que el Papa nos ha brindado”, concluyó.

De esta manera, Vicente Bokalic remarcó que la visita del Sumo Pontífice no solo dejó momentos históricos y multitudinarias celebraciones, sino también un mensaje de esperanza y un compromiso de trabajo para el futuro de la Iglesia argentina.