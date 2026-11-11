El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 11 de noviembre: cielo parcialmente nublado y una máxima de 37 °C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de intenso calor, con nubosidad variable y escasas probabilidades de lluvia. La temperatura continuará en ascenso durante el jueves.

Hoy 01:46

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 11 de noviembre una jornada de intenso calor en Santiago del Estero, con cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas. La mínima será de 19 °C y la máxima alcanzará los 37 °C, en un día con escasas probabilidades de precipitaciones.

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Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 °C y 19 °C. Los vientos soplarán a velocidades de entre 7 y 12 km/h, inicialmente desde el sudeste y luego desde el norte.

Para la tarde se espera el momento más caluroso de la jornada, cuando el termómetro alcance los 37 °C. El cielo continuará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvias de entre el 0 y el 10 % y vientos del este de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 30 °C, mientras que las condiciones del cielo se mantendrán sin grandes cambios. No se esperan precipitaciones y los vientos serán leves, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Cómo estará el tiempo el jueves en Santiago del Estero

Para el jueves 12 de noviembre, el organismo nacional prevé que el calor se intensifique todavía más, con una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 38 °C, lo que representará un nuevo ascenso térmico respecto al miércoles.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas de entre 23 °C y 22 °C. Los vientos soplarán desde el este y noreste, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.

Por la tarde, se espera que la temperatura alcance los 38 °C, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitaciones de entre el 0 y el 10 %. Los vientos predominarán del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Finalmente, durante la noche del jueves, el termómetro descenderá hasta los 30 °C, con cielo mayormente nublado y bajas probabilidades de lluvia.

De esta manera, Santiago del Estero atravesará dos jornadas consecutivas de intenso calor, con máximas de 37 °C el miércoles y 38 °C el jueves, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.