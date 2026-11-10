Abrieron la misteriosa bóveda oculta en la mansión de Santiago Peña: qué encontraron

Tras varios intentos, la Fiscalía logró ingresar al compartimento blindado escondido detrás de una pared falsa del expresidente de Paraguay.

Hoy 17:33

La Fiscalía y la Policía de Paraguay lograron abrir este martes una misteriosa bóveda de alta seguridad que había sido descubierta en la mansión del expresidente Santiago Peña, ubicada en la ciudad de San Bernardino. Después de varios intentos, los investigadores comprobaron que el lugar estaba vacío y no contenía dinero ni objetos de valor.

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El hallazgo se produjo en el marco de la investigación judicial por el escándalo financiero de Ueno Bank, entidad vinculada al exmandatario y que fue intervenida tras presentar graves problemas de solvencia.

La estructura había sido descubierta durante un allanamiento realizado el domingo 8 de noviembre. Estaba escondida detrás de una pared falsa y protegida por dos puertas blindadas, una de ellas equipada con un sofisticado sistema de seguridad que impidió inicialmente el ingreso de los agentes.

Ante la imposibilidad de abrir el segundo acceso, las autoridades suspendieron esa parte del procedimiento y mantuvieron la propiedad bajo custodia hasta contar con los elementos necesarios para continuar.

Finalmente, este martes, la fiscal Silvia González explicó que pudieron ingresar gracias a la colaboración del propio Peña, quien, a través de su abogado, indicó dónde se encontraba guardada la llave de seguridad.

Según la explicación brindada por la defensa del exmandatario, el recinto funcionaba como una habitación de pánico, diseñada para proteger a los ocupantes de la vivienda ante una eventual situación de peligro.

Si bien la inspección no permitió encontrar efectivo ni elementos de valor, los investigadores secuestraron computadoras y documentación que serán analizadas para avanzar con las pesquisas.

La mansión quedó bajo administración del Estado

Tras el procedimiento, la Justicia dispuso que la residencia pasara a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), organismo encargado de gestionar propiedades sometidas a medidas judiciales.

La vivienda también es investigada por su financiamiento. Según los datos difundidos, su construcción habría demandado alrededor de 7.700 millones de guaraníes, mientras que Peña recibió en mayo de 2024 dos préstamos de Ueno Bank por un total de 3.548 millones de guaraníes.

Las cuotas mensuales de esos créditos alcanzaban los 239 millones de guaraníes, una cifra equivalente a aproximadamente seis veces el salario que percibía entonces como presidente.

El escándalo de Ueno Bank

La investigación se inició a partir de la crisis de Ueno Bank, intervenido el pasado 3 de noviembre por problemas de solvencia que afectaron a millones de clientes.

Los fiscales buscan establecer si existieron maniobras financieras irregulares y posibles beneficios otorgados a la entidad durante la gestión de Santiago Peña, quien fue destituido y permanece bajo prisión preventiva.

En paralelo, la Justicia realizó allanamientos en otras propiedades vinculadas al exmandatario, así como en dependencias bancarias y domicilios de antiguos directivos de la institución.

La causa también incluye investigaciones sobre el Grupo Vázquez, conglomerado empresarial al que pertenecía el banco, mientras las autoridades intentan rastrear posibles fondos y bienes relacionados con las operaciones bajo sospecha.