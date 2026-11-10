Un accidente vial en Lastenia deja un fallecido en la madrugada

Un hombre de 47 años falleció en un accidente de tráfico en Lastenia, Tucumán, donde perdió el control de su camioneta y volcó.

Hoy 17:24

En un trágico accidente de tráfico ocurrido en la madrugada del día de hoy en Lastenia, un hombre de 47 años perdió la vida tras volcar su vehículo. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 2.10 de la mañana en la calle Mendoza Sur, al este del Gran San Miguel de Tucumán. Según las primeras informaciones obtenidas, el conductor de una Renault Duster blanca perdió el control del automóvil, chocando contra un poste de madera antes de volcar.

El impacto fue devastador, y el conductor fue declarado muerto en el lugar. Las autoridades locales recibieron el aviso del siniestro y rápidamente enviaron efectivos de la comisaría de Lastenia, así como personal de la Dirección de Criminalística y de Medicina Legal, quienes se encargaron de realizar las pericias necesarias para esclarecer los hechos.

La Unidad Fiscal de Homicidios I ha tomado el caso, iniciando una investigación exhaustiva para determinar las causas que llevaron al conductor a perder el control de su vehículo. Hasta el momento, no se han esclarecido los factores que pudieron influir en el accidente, y se espera que las pericias aporten información relevante al respecto.

El accidente ha conmocionado a la comunidad de Lastenia, que ha sido testigo de un número creciente de siniestros viales en los últimos meses. Las autoridades instan a los conductores a extremar las precauciones y respetar las normas de tránsito para evitar tragedias de este tipo.

En el lugar del accidente, se encontraron diversos elementos que podrían ser claves para la investigación, incluyendo partes del vehículo y marcas de frenado en la carretera. Esto permitirá a los peritos recrear las circunstancias del accidente y ofrecer un informe detallado.

A medida que avanza la investigación, se espera que se brinde mayor información sobre las condiciones del conductor y del vehículo al momento del accidente, incluyendo posibles factores como el estado de salud del conductor, la velocidad a la que circulaba y las condiciones climáticas en ese momento.

La comunidad de Lastenia y las autoridades locales continúan esperando respuestas que puedan ayudar a entender cómo ocurrió este trágico accidente. La pérdida de una vida en la carretera es siempre un recordatorio doloroso de la importancia de la seguridad vial y la responsabilidad al volante.