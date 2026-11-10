Tini Stoessel habría llegado a un acuerdo con su familia: cómo se repartió la fortuna y cuánto le quedó a su padre

La cantante habría cerrado una negociación por la distribución de su patrimonio. Según trascendió, se quedaría con el 70% de los bienes, mientras que el resto se dividiría entre sus padres y su hermano.

Hoy 17:10

Tini Stoessel habría alcanzado un acuerdo económico con su familia luego de meses de versiones sobre diferencias en la administración de su patrimonio. La información fue revelada por el periodista Daniel Ambrosino en Intrusos, donde detalló cómo se habría distribuido la fortuna de la cantante y qué porcentaje le correspondería a su padre, Alejandro Stoessel.

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Según explicó el panelista, la artista se quedaría con el 70% del patrimonio familiar, mientras que el 30% restante sería repartido entre sus padres y su hermano. De ese total, Alejandro Stoessel recibiría el 15%, Mariana Muzlera el 10% y Francisco Stoessel el 5%.

“El arreglo ya está hecho. Hace por lo menos un par de meses”, aseguró Ambrosino, quien indicó que la negociación se habría cerrado tiempo atrás, aunque todavía quedarían pendientes algunos trámites administrativos y cambios de titularidad.

El periodista aclaró que los porcentajes podrían presentar variaciones según la manera en que se contabilicen las propiedades y las cuentas bancarias incluidas en el acuerdo.

Otro de los puntos que llamó la atención fue la decisión que habría tomado Tini respecto de los inmuebles. De acuerdo con la información difundida, la cantante no tendría interés en conservar propiedades, con excepción de la casa de San Isidro donde reside actualmente.

Entre los bienes mencionados también figuran una vivienda en Martínez y un departamento donde vive su abuela materna. Este último estaría registrado a nombre de la artista, aunque continuaría destinado a su familiar.

En cuanto a una propiedad ubicada en Miami, su titularidad estaría dividida en partes iguales entre Tini y Alejandro Stoessel, con un 50% para cada uno. Sin embargo, la intérprete tampoco tendría intenciones de conservar su participación en ese inmueble.

La negociación también habría incluido cuentas bancarias en el exterior que actualmente figuran a nombre de Alejandro Stoessel. Según Ambrosino, los fondos pasarían a ser administrados por un profesional designado por la cantante, como un abogado o contador, sin quedar necesariamente registrados a su nombre.

Por el momento, la familia Stoessel no confirmó públicamente los detalles del supuesto acuerdo, por lo que la información corresponde a lo difundido en el programa televisivo.

Mientras tanto, la artista continúa en el centro de la atención mediática por los preparativos de su casamiento con Rodrigo de Paul, previsto, según versiones periodísticas, para el 19 de diciembre.

Sobre la celebración, Yanina Latorre contó que Tini estaría involucrada personalmente en la organización de una fiesta inspirada en tres películas relacionadas con la historia de amor de la pareja. “Ella lo escribió como si fuera un show”, aseguró la conductora, al anticipar que la boda tendría una puesta en escena muy particular.