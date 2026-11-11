Operativo de rescate en el río Aguas Chiquitas en Tucumán

Un hombre herido fue rescatado en el río Aguas Chiquitas, donde no podía descender debido a golpes en su rodilla, recibiendo asistencia del personal del 107 tras un operativo coordinado por la Policía de Tucumán y otros organismos de emergencia.

Hoy 01:16

En un notable operativo de rescate llevado a cabo en la madrugada de este martes, un hombre fue salvado del río Aguas Chiquitas, en la provincia de Tucumán. La intervención se inició cuando se recibió un llamado de emergencia informando que una persona presentaba lesiones graves y no podía descender por sus propios medios. Este incidente movilizó a múltiples equipos de rescate a la zona, evidenciando la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

La Policía de Tucumán, a través de su División Policía Lacustre de El Cadillal, lideró el operativo junto con el Grupo CERO, el GERS y los Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo y Los Nogales. Este esfuerzo conjunto fue crucial para la extracción segura del hombre, quien se encontraba en una situación crítica y necesitaba asistencia inmediata. La coordinación entre los diferentes organismos de emergencia fue ejemplar, lo que permitió llevar a cabo el rescate de manera eficaz y rápida.

El hombre rescatado es un residente de Banda del Río Salí, quien sufrió golpes en una de sus rodillas como resultado de la caída en el río. Al llegar al lugar de los hechos, las autoridades encontraron al individuo incapacitado para moverse, lo que obligó a la creación de un plan de rescate efectivo que incluyó el uso de técnicas especiales para situaciones acuáticas.

Una vez que el hombre fue asegurado y extraído del agua, recibió atención médica de inmediato. El personal del sistema de emergencias 107 se encargó de brindarle la asistencia necesaria, asegurando que su estado de salud se estabilizara tras el incidente. Este tipo de acción resalta la importancia de contar con un sistema de emergencias bien organizado en zonas rurales y de difícil acceso.

El operativo concluyó exitosamente a las 03:45 horas, momento en el que las distintas unidades de rescate comenzaron su retorno a las bases. La efectividad de este rescate subraya la importancia de la preparación y el entrenamiento constante de los equipos de emergencia, quienes deben estar listos para actuar en situaciones críticas como la presentada.

Este suceso no solo pone de manifiesto la dedicación de los cuerpos de seguridad y rescate, sino que también sirve como recordatorio de la necesidad de precaución al realizar actividades en áreas propensas a accidentes. La comunidad debe estar consciente de los riesgos asociados al entorno natural y la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad.

Finalmente, es fundamental que se sigan llevando a cabo estos operativos de rescate, no solo para salvar vidas, sino también para fomentar una cultura de seguridad y prevención en la región, asegurando que todos los ciudadanos conozcan los protocolos a seguir en caso de emergencias similares.