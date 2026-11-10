Olímpico sufrió una dura derrota ante Instituto: ganaba por 20 puntos y terminó perdiendo en La Banda

El Negro cayó por 83-82 en el Vicente Rosales después de desperdiciar una amplia ventaja en el último cuarto.

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Olímpico de La Banda sufrió una dolorosa derrota por 83-82 ante Instituto de Córdoba, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. El conjunto bandeño llegó a tener una ventaja de 20 puntos en el último cuarto, pero no pudo sostenerla y terminó cayendo en los segundos finales en el estadio Vicente Rosales.

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El equipo dirigido por Leo Costa comenzó mejor el encuentro, con una defensa sólida y Lucas Pérez como referencia ofensiva. Durante el primer cuarto, el Negro llegó a sacar ocho puntos de diferencia (18-10), aunque la visita logró equilibrar el desarrollo en el segundo parcial y se fue al descanso apenas tres unidades abajo (42-39).

En el tercer período, Olímpico volvió a tomar el control del partido, impulsado por la efectividad de Austin Wrighten desde el perímetro. El conjunto bandeño se escapó 57-47 y logró estirar la diferencia hasta los 20 puntos en el último cuarto, cuando parecía encaminarse a una victoria contundente.

Sin embargo, Instituto protagonizó una remontada inesperada en apenas ocho minutos. Con Vicente Garello como protagonista, la Gloria comenzó a descontar y llegó a ponerse 79-77 a falta de dos minutos. Poco después, Gastón Whelan convirtió una bandeja para igualar el marcador en 79.

El cierre fue dramático. Juan Pablo Corbalán adelantó a Instituto, pero Wrighten respondió con un triple que puso a Olímpico arriba 82-81. No obstante, Whelan convirtió dos tiros libres decisivos y estableció el 83-82 para los cordobeses.

Al Negro le quedaron nueve segundos para intentar revertir el resultado, pero falló en su última posesión y terminó sufriendo una derrota que parecía impensada minutos antes.

En la visita, Garello fue el máximo anotador con 24 puntos, mientras que Whelan aportó 23. Instituto completó así una gira perfecta por Santiago del Estero, luego de haber derrotado también a Quimsa, y alcanzó un registro de seis triunfos y dos caídas.

Por su parte, Olímpico deberá recuperarse rápidamente de este duro golpe y buscará volver a la victoria el jueves 19 de noviembre, cuando reciba a Ferro en el Vicente Rosales.