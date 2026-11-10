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Olímpico no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo ante Instituto

El Negro perdió por 83-82 en La Banda y no pudo seguir por la senda del triunfo en la Liga Nacional.

10/11/2026
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