Olímpico no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo ante Instituto

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El Negro perdió por 83-82 en La Banda y no pudo seguir por la senda del triunfo en la Liga Nacional.
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