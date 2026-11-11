Aumento alarmante de muertes por accidentes viales en Salta

La provincia de Salta reporta un preocupante aumento en la siniestralidad vial, con 115 muertes registradas en 2026 debido a diversos accidentes de tránsito.

Hoy 01:31

La siniestralidad vial en la provincia de Salta ha cobrado una notable relevancia tras el reciente aumento en la cifra de víctimas fatales, alcanzando un total de 115 muertes en lo que va del año 2026. Este incremento ha suscitado la atención de las autoridades y la población, quienes buscan respuestas y soluciones efectivas para mitigar esta problemática.

Según datos oficiales proporcionados por la comisaria María Estrada en una declaración a radio FM Aries, durante el último fin de semana se registraron dos colisiones fatales en distintas localidades del interior provincial. Las tragedias ocurrieron en Las Lajitas y San José de Metán, donde la pérdida de vidas ha dejado una profunda preocupación entre los residentes.

El primer accidente se produjo el viernes en Las Lajitas, donde un automóvil y una camioneta colisionaron, resultando en la muerte de una mujer de 48 años que viajaba como acompañante en uno de los vehículos. Las pruebas de alcoholemia realizadas a los conductores dieron negativo, lo que generó interrogantes sobre las causas del accidente, que aún están bajo investigación.

El segundo accidente ocurrió el domingo sobre la Ruta Nacional 9/34, en las cercanías de El Naranjo. En este incidente, una motocicleta que transportaba a dos hombres chocó contra un automóvil, lo que resultó en la muerte del acompañante, un joven de 22 años. Las pruebas de alcoholemia indicaron que el conductor de la motocicleta dio positivo, lo que añade un elemento crítico a la investigación en curso.

Las autoridades de seguridad han reiterado la vigencia de la Ley de Tolerancia Cero al alcohol al volante en todo el territorio salteño. Esta normativa tiene como objetivo reducir el número de accidentes viales y proteger la vida de los ciudadanos. Las autoridades han enfatizado la importancia de respetar las normas de tránsito para prevenir futuras tragedias.

La creciente preocupación por la siniestralidad vial en Salta también ha llevado a diversos sectores de la sociedad a exigir medidas más estrictas y efectivas. Se han planteado propuestas que incluyen campañas de concientización y mayor presencia policial en las rutas y calles de la provincia.

En este contexto, es vital que tanto los conductores como los peatones tomen conciencia de su responsabilidad en la prevención de accidentes. La educación vial y el respeto por las normas son fundamentales para garantizar la seguridad de todos en las vías de Salta.