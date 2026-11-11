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Una multitud espera al papa León XIV en Luján para su última misa en la Argentina

Miles de fieles llegaron desde distintos puntos del país y pasaron la noche frente a la Basílica. La celebración comenzará a las 10 y se espera la presencia de más de 1,7 millones de personas.

Hoy 09:08

Miles de fieles se congregan desde las primeras horas de este miércoles 11 de noviembre en Luján, donde el papa León XIV encabezará su última misa en la Argentina antes de continuar su gira apostólica por Sudamérica. La celebración está prevista para las 10 de la mañana, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, y las autoridades estiman una convocatoria superior a 1,7 millones de personas.

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Desde la noche del martes, peregrinos provenientes de diferentes provincias comenzaron a instalarse en las inmediaciones del santuario. Con banderas, paraguas, sillas y elementos para pasar la madrugada, numerosas familias participaron de vigilias de oración, cantos y actividades religiosas mientras aguardaban la llegada del Pontífice.

La expectativa se mantiene en medio de un importante operativo de seguridad y asistencia sanitaria. Las autoridades dispusieron cortes de tránsito en las calles cercanas a la Basílica, puestos de hidratación, ambulancias y hospitales móviles para atender a los asistentes.

Además, se instalaron pantallas gigantes y equipos de sonido en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de permitir que los peregrinos puedan seguir la ceremonia incluso desde los lugares más alejados del altar principal.

La misa representará el último gran encuentro del papa León XIV con los fieles argentinos, después de cuatro jornadas de actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires y Córdoba.

Una vez finalizada la celebración, el Santo Padre se trasladará hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde está prevista una ceremonia oficial de despedida a las 13.30.

Finalmente, a las 14 horas, el Pontífice partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con su gira sudamericana y dar por concluida su histórica visita a la Argentina.

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