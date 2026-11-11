Lionel Scaloni va por un récord histórico con la Selección Argentina: la marca que ningún entrenador pudo alcanzar

Durante su ciclo, el entrenador conquistó cuatro títulos: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Hoy 08:35

Lionel Scaloni continúa escribiendo su historia al frente de la Selección Argentina y está cada vez más cerca de alcanzar un récord sin precedentes. Con su renovación hasta 2030 prevista para este jueves 12 de noviembre, el entrenador se encamina a convertirse en el primer técnico en dirigir a la Albiceleste en tres Copas del Mundo.

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El santafesino ya condujo al seleccionado en Qatar 2022, donde se consagró campeón, y en el Mundial 2026, en el que Argentina terminó como subcampeona. De mantenerse en el cargo, sumará su tercera participación en 2030 y superará a César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, quienes estuvieron al frente del equipo nacional en dos Mundiales cada uno.

Pero no será la única marca que podría alcanzar. Desde su llegada en 2018, Scaloni acumuló 107 partidos dirigidos, con 83 victorias, 14 empates y 10 derrotas. Actualmente ocupa el segundo puesto entre los entrenadores con más encuentros al frente de Argentina, por detrás de Guillermo Stábile, quien registró 124 presentaciones entre 1940 y 1960.

Durante su ciclo, el entrenador conquistó cuatro títulos: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Además, encabezó un recambio generacional que permitió sostener a la Selección entre las principales potencias del fútbol internacional.

Ahora, el desafío de Scaloni será mantener la competitividad del equipo en una nueva etapa marcada por la ausencia de Lionel Messi y la renovación del plantel. Los próximos amistosos ante Uruguay, el viernes 13 de noviembre, y Costa Rica, el martes 17, serán nuevas pruebas para un ciclo que apunta a extender su legado hasta el Mundial 2030.