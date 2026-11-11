Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 NOV 2026 | 23º
X
Somos Deporte

Copa Sudamericana 2027: los seis equipos argentinos que tienen su lugar asegurado y los cupos que podrían liberarse

La nómina todavía puede sufrir modificaciones debido a que varios clubes mantienen posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores.

Hoy 07:59

La Copa Sudamericana 2027 comienza a definir sus participantes y seis equipos argentinos ya tienen asegurada, al menos, su presencia en el certamen internacional. Sin embargo, la nómina todavía puede sufrir modificaciones debido a que varios clubes mantienen posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por su ubicación en la tabla anual 2026, los equipos que actualmente ocupan los seis cupos son Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima La Plata, Vélez, River, Instituto y Lanús. Todos conservan chances de acceder al máximo torneo continental, por lo que podrían liberar plazas.

En caso de producirse esas modificaciones, los primeros equipos que aparecen en condiciones de ingresar son Estudiantes de La Plata, Barracas Central y Defensa y Justicia, de acuerdo con sus posiciones en la clasificación general.

Mientras tanto, seis clubes ya tienen confirmada su participación en la Sudamericana 2027: Guayaquil City y Libertad, de Ecuador, junto con Academia Puerto Cabello, Portuguesa, Universidad Central y Estudiantes de Mérida, de Venezuela.

La próxima edición también presentará una modificación en la primera fase, ya que los equipos de las federaciones distintas de Argentina y Brasil disputarán eliminatorias nacionales con partidos de ida y vuelta, en lugar de los encuentros únicos utilizados anteriormente.

La fase de grupos mantendrá su estructura de ocho zonas de cuatro equipos, mientras que los segundos de cada grupo deberán disputar una instancia eliminatoria frente a los terceros provenientes de la Copa Libertadores para acceder a los octavos de final.

TEMAS Copa Sudamericana
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Me decía mamá y todos los días le llevaba comida”: el dolor de una vecina por el hombre hallado muerto en La Banda
  2. 2. Abrieron la misteriosa bóveda oculta en la mansión de Santiago Peña: qué encontraron
  3. 3. Liberaron a Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, tras ser detenido por agredir a un policía
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 11 de noviembre: cielo parcialmente nublado y una máxima de 37 °C
  5. 5. Personal de Parques y Paseos de la Municipalidad pudo controlar la quema de un eucalipto en el parque Aguirre
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT