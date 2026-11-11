Copa Sudamericana 2027: los seis equipos argentinos que tienen su lugar asegurado y los cupos que podrían liberarse

La nómina todavía puede sufrir modificaciones debido a que varios clubes mantienen posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores.

Hoy 07:59

La Copa Sudamericana 2027 comienza a definir sus participantes y seis equipos argentinos ya tienen asegurada, al menos, su presencia en el certamen internacional. Sin embargo, la nómina todavía puede sufrir modificaciones debido a que varios clubes mantienen posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores.

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Por su ubicación en la tabla anual 2026, los equipos que actualmente ocupan los seis cupos son Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima La Plata, Vélez, River, Instituto y Lanús. Todos conservan chances de acceder al máximo torneo continental, por lo que podrían liberar plazas.

En caso de producirse esas modificaciones, los primeros equipos que aparecen en condiciones de ingresar son Estudiantes de La Plata, Barracas Central y Defensa y Justicia, de acuerdo con sus posiciones en la clasificación general.

Mientras tanto, seis clubes ya tienen confirmada su participación en la Sudamericana 2027: Guayaquil City y Libertad, de Ecuador, junto con Academia Puerto Cabello, Portuguesa, Universidad Central y Estudiantes de Mérida, de Venezuela.

La próxima edición también presentará una modificación en la primera fase, ya que los equipos de las federaciones distintas de Argentina y Brasil disputarán eliminatorias nacionales con partidos de ida y vuelta, en lugar de los encuentros únicos utilizados anteriormente.

La fase de grupos mantendrá su estructura de ocho zonas de cuatro equipos, mientras que los segundos de cada grupo deberán disputar una instancia eliminatoria frente a los terceros provenientes de la Copa Libertadores para acceder a los octavos de final.