Hunter Schafer protagonizará la nueva película de Ari Aster

La actriz de ‘Euphoria’ formará parte del elenco de ‘The Confessions’, una producción dirigida por Guy Maddin y los hermanos Galen y Evan Johnson. La historia combinará elementos religiosos, misterio y una trama marcada por un triángulo amoroso.

Hoy 07:34

Hunter Schafer fue confirmada como una de las protagonistas de The Confessions, una nueva película que contará con la producción de Ari Aster, responsable de títulos como Hereditary y Midsommar. El proyecto reunirá también a Maya Hawke, Alexander Skarsgård y Harry Melling.

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La película estará dirigida por el cineasta canadiense Guy Maddin, junto a Galen Johnson y Evan Johnson. El trío volverá a trabajar con la compañía productora Square Peg, de Aster y Lars Knudsen, después de su colaboración en Rumours, la sátira política que se presentó en el Festival de Cannes de 2024.

La historia de The Confessions seguirá a un grupo de monjas condenadas que presencia un misterioso triángulo amoroso de alcance internacional, relacionado con la desaparición de un capitán de barco y su esposa, una poeta.

Hunter Schafer

Los realizadores describieron la propuesta como una combinación de elementos religiosos y marítimos, con una narrativa de carácter surrealista. Por su parte, Aster manifestó su admiración por Maddin y sus colaboradores, y destacó que el nuevo proyecto tiene una identidad singular dentro de su filmografía.

Un elenco con figuras de distintas generaciones

La incorporación de Schafer representa un nuevo proyecto cinematográfico para la actriz, conocida por interpretar a Jules Vaughn en Euphoria. También participará en Blade Runner 2099, la próxima serie ambientada en el universo de ciencia ficción creado por Ridley Scott.

Maya Hawke, reconocida por su trabajo en Stranger Things, compartirá pantalla con la actriz. El reparto se completa con Alexander Skarsgård, visto recientemente en Wicker, y Harry Melling, conocido por su participación en la saga Harry Potter y la película Pillion.

La producción se presentó a posibles compradores durante el American Film Market (AFM). CAA Media Finance y WME Independent representan los derechos para América del Norte, mientras que la compañía francesa Charades se encarga de las ventas internacionales. Elevation Pictures tendrá a su cargo la distribución en Canadá.

Por el momento, no se anunciaron las fechas de rodaje ni el estreno, y tampoco se dieron a conocer los personajes que interpretará cada integrante del elenco.