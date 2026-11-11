El liderazgo de la humildad frente a la soberbia

El papa León XIV recupera una pregunta esencial -para qué sirve la autoridad y qué lugar ocupa la dignidad humana en sus decisiones- y la responde en su discurso ante las autoridades argentinas.

Hoy 07:06

Por Noel Eugenio Breard

Para Clarín

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La humildad puede ejercer una autoridad firme, porque escuchar, reconocer límites y cuidar a los demás exige fortaleza, especialmente cuando el poder ofrece la tentación de imponer y descalificar. El papa León XIV recupera una pregunta esencial (para qué sirve la autoridad y qué lugar ocupa la dignidad humana en sus decisiones) y la responde en su discurso ante las autoridades argentinas: "La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio". Gobernar supone entonces administrar una responsabilidad temporal, rendir cuentas y aceptar controles.

El liderazgo de la soberbia interpreta los límites como ataques personales y convierte la crítica en enemistad, de modo que quienes rodean al conductor aprenden a callar. Los problemas permanecen, pero dejan de llegar a sus oídos, y la adulación ocupa el lugar de la información. La historia conserva una advertencia en Tarquinio el Soberbio, último rey de Roma: la autoridad se degrada cuando quien la ejerce se considera dueño de la comunidad.

El contraste apareció cuando Donald Trump cuestionó a León XIV por su posición frente a la guerra en Irán y el pontífice respondió que no temía a su administración y que continuaría promoviendo la paz y el diálogo. Sostuvo sus convicciones sin transformar la respuesta en una competencia de agravios, y la humildad mostró allí su firmeza frente a la presión. Esa actitud encuentra contenido en su mensaje democrático: elegir gobernantes, participar, expresar convicciones y confiar en la ley son bienes que cada generación debe fortalecer. Una victoria electoral concede facultades sometidas a reglas, mientras el adversario conserva sus derechos.

León incorpora una imagen cercana, la del mate compartido, que convierte una pausa en conversación. Ese gesto cotidiano permite pensar una cultura del encuentro, porque compartir tiempo, escuchar y reconocer al otro son aprendizajes necesarios para una sociedad que ha naturalizado la descalificación. Podemos leer allí una invitación a superar la polarización de los absolutos y a construir acuerdos sobre la dignidad humana, la libertad responsable y el bien común.

Salir de la grieta demanda ese salto, que consiste en abandonar la pretensión de que una parte representa a toda la patria. Compartir un país obliga a construir con quienes piensan distinto. La humildad abre esa posibilidad porque admite que nadie posee toda la verdad y que escuchar puede transformar nuestras convicciones.

El mensaje económico resulta igualmente claro: "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía". El discurso reconoce el esfuerzo, la iniciativa privada y la creación de oportunidades, mientras reclama que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades. Poder vivir del propio trabajo constituye una prueba concreta, por eso los resultados deben examinarse también desde los hogares: qué sucede con los salarios, los jubilados y quienes trabajan sin cubrir sus necesidades.

Hay un principio anterior a cualquier resultado económico, y es que la dignidad pertenece a cada persona por el hecho de ser humana, sin depender de lo que tiene ni de cuánto produce. En el Cottolengo Don Orione, León afirmó que las vidas de las personas con discapacidad son una bendición y vinculó el progreso nacional con la capacidad de acogerlas. Nadie sobra ni debe ser reducido a una carga, y reconocerlo exige cuidados, accesibilidad, apoyos y participación para personas con derechos y proyectos propios.

La misma preocupación por las oportunidades atraviesa su pregunta sobre los jóvenes: ¿en qué falla una nación cuando deben abandonar su tierra para realizar sus sueños? Responder exige fortalecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación. Frente a la inteligencia artificial, León reclama una conciencia ética capaz de orientar el desarrollo tecnológico y de conservar responsabilidades humanas identificables, porque la tecnología sigue siendo un instrumento al servicio de las personas.

De este conjunto surge una libertad con responsabilidad, que consiste en desarrollar la propia vida reconociendo que nuestras decisiones afectan a otros. León recuerda que ninguna generación comienza la patria desde cero, porque la recibe y debe transmitirla con instituciones, bienes comunes, memorias y derechos que preceden a cada mandato y deben sobrevivirlo. El liderazgo de la humildad acepta esa tarea: servir a personas libres, cuidar su dignidad y construir, mediante el encuentro, un futuro donde todos tengan lugar.