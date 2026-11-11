Lo que dejará la exitosa gira papal

León XIV envió sus palabras a todos los sectores, tal vez porque sabe que la política argentina no dialoga ni respeta desde hace mucho tiempo; el legado de Francisco.

Hoy 07:14

Por Joaquín Morales Solá

Para La Nación

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No tiene el carisma de Juan Pablo II, ni la erudición de Benedicto XVI, ni la espontaneidad de Francisco. Pero León XIV es un Papa que transmite tanta serenidad como convicción en sus ideas; tanta cordialidad en sus formas como coherencia en su pensamiento, les guste o no les guste a sus interlocutores, y tanta sensibilidad con los marginados como respeto por todos los actores de la vida social y política de cualquier país.

Ningún Papa es igual a otro, pero este es el heredero natural de las ideas y la prédica de su antecesor, Francisco, quien lo llevó hasta las puertas de papado. Ahí lo dejó, y todos los cardenales, la mayoría nombrada por el Papa recientemente muerto, entendió que el entonces cardenal Robert Prevost era la mejor elección para ocupar la Santa Sede. Así fue.

La satelital carrera de Prevost en la Iglesia y en el Vaticano fue personalmente apadrinada por Francisco. Es probable que las ideas de León XIV sobre la elasticidad de la doctrina de la Iglesia en temas de moral social no sean tan amplias como la de Francisco; es fácil intuir más conservadurismo en su pensamiento. Ese carácter lo hace muy parecido a Juan Pablo II, que era conservador en las cuestiones internas de la Iglesia al mismo tiempo que levantaba su potente voz contra las injusticias de las sociedades. Nadie como el Papa polaco luchó tanto, por ejemplo, en defensa de los países pobres con fuertes deudas externas en la década del 80, cuando sucedió la crisis de las naciones endeudadas, entre ellas la Argentina. En cambio, León XIV está más cerca de Francisco cuando se preocupa por las “periferias de la sociedad”, periferias sociales y geográficas.

Eligió el nombre de León XIV como pudo haber sido Francisco II. Prefirió rendirle homenaje con ese gesto al auténtico autor de la doctrina social de la Iglesia, escrita hace 135 años por el papa León XIII; esa encíclica se tituló Rerum Novarum y es la misma en la que también abrevó el pensamiento de Francisco. Cuando León XIV repite una y otra vez que “la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía”, está recitando las viejas ideas de León XIII. Por eso es imposible pedirle a la jerarquía católica, y hasta a los simples curas, que no denuncien la pobreza.

Si se escucha bien, no es una exaltación del “pobrismo” como muchos suponen, sino el reclamo de un mundo sin pobres, que es otra cosa. ¿Un mundo imposible? Puede ser. Pero es lo que está en las ideas históricas de la Iglesia católica. Juan Pablo II, de cuyas posiciones políticas nadie puede dudar porque luchó dentro y fuera de Polonia contra el comunismo que la gobernaba, señaló que no debían desecharse las preocupaciones legítimas que originaron las corrientes del totalitarismo comunista. Si bien dijo que en ellas había “semillas de verdad”, también subrayó que son un “sistema injusto que debe ser combatido”.

¿Qué habrían dicho de Francisco algunos sectores sociales argentinos si él hubiera hablado de “semillas de verdad” al referirse al comunismo”? El Papa argentino nunca llegó a tanto y, no obstante, lo tildaron de izquierdista y de peronista por su simple preocupación social. Esas inquietudes se incubaron en él cuando vivía en la patria donde nació. Venía de un país, en efecto, que en pocas décadas pasó de ser la nación latinoamericana con la clase media más amplia a una con un piso casi inamovible del 30 por ciento de pobres. Y de gran parte de una clase media que lucha desesperadamente para no caer en la escala social y económica. Esa fue, en verdad, la experiencia personal de un sacerdote de 77 años cuando lo eligieron para que liderara la Iglesia universal.

Tales conceptos son, precisamente, los que más aproximan al Papa actual con el papa Francisco. El papa Prevost también conoció la pobreza de mucha gente en su larga experiencia peruana, que él, un norteamericano nacido en Chicago, eligió solo por su vocación misionera. Están igualmente cerca cuando censuran (Francisco censuró) un mundo que se encamina a ser dominado por la Inteligencia Artificial.

En las cuestiones trascendentales, quizás la mayor distancia de León XIV con Javier Milei consista en la mirada de ambos, tan distintas, sobre el papel de la Inteligencia Artificial en la vida de las sociedades por venir. Mientras el presidente argentino envió al Congreso un proyecto para la creación de empresas no humanas con operadores exclusivamente guiados por la IA y los algoritmos, sin necesidad de empleados ni directivos humanos, Francisco advirtió en su tiempo sobre los riesgos de un mundo gobernado por los algoritmos, la desinformación, la pérdida del sentido crítico y la necesidad de orientar la tecnología hacia la fraternidad.

León XIV fue más severo aún en su reciente encíclica Magnifica Humanitas, porque en ella comparó el necesario “desarme” de la Inteligencia Artificial con el también necesario “desarme nuclear”, no para destruirla, sino para que no se escape del control humano. Y explicó: “La tecnología no es neutral porque lleva impresos los intereses de quienes las financian”.

Resulta oportuno también detenerse en su discurso en la sede la UCA, la pontificia universidad católica, delante de empresarios y sindicalistas. Señaló claramente que los gremios deben ser “canales de colaboración entre el trabajador y las empresas”; fue una exhortación implícita para que esos actores sociales no caigan en el conflicto permanente. Ponderó de esa manera el papel del trabajador en la creación de riqueza, pero también puntualizó, sin decirlo abiertamente, que el empresario es el que crea empleos en cualquier economía seria.

La política argentina debería tomar en cuenta que la justicia social no es un concepto de partidos locales, sino que es una propiedad intelectual de la Iglesia católica desde hace mucho más años. La propuesta de que debe existir la justicia social está en la encíclica de León XIII, de fines del 1800, pero figura también explícitamente en la encíclica Quadragesimo Anno, escrita por el papa Pío XI en 1931. Si alguna facción política argentina se la atribuye como propia (¿para qué hacer nombres?) estamos ante un robo histórico e intelectual. La justicia social de la Iglesia pregona la necesidad de un sistema que le proporcione a cada hombre una oportunidad para vivir mejor. La versión partidaria de la justicia social es, al revés, el uso electoral de la ayuda social del Estado. “No den limosnas; creen trabajo”, decía Francisco. León XIV propone lo mismo con otras palabras.

Ningún partido o asociación, ni líder político o social argentino, está en condiciones ahora de reunir ni el 10 por ciento de la cantidad de gente que espontáneamente recorrió largos caminos, en innumerables casos, para asistir a la multitudinaria misa del Papa en el Monumento a los Españoles. O para escucharlo en Córdoba. O como seguramente lo harán hoy muchísimas personas comunes para estar cerca de él en Luján. La exitosa visita papal habla bien del trabajo de los obispos argentinos, de su tarea silenciosa para conservar la fe entre la gente que no se deja llevar por el odio ni el resentimiento.

Fuentes vaticanas resaltaron con entusiasmo la misión cumplida de la jerarquía católica argentina. Y vale la pena recalcar esa distancia entre los católicos comunes y lo que sucede en las redes sociales y en los foros de Internet que destilan rencor y agravios contra el líder religioso más importante del mundo. Sucedía lo mismo con Francisco y muchos, incluido el propio pontífice de entonces, creían que se trataba de un fuerte encono social argentino contra él. No es contra un Papa; es contra la Iglesia católica. El papa Bergoglio hubiera reunido las mismas multitudes que León XIV o tal vez más.

Sin embargo, el temor de muchos, ya sea prelados o funcionarios de los distintos gobiernos argentinos, prefirieron aconsejarle que no se sometiera al riesgo de manifestaciones contra él. Fue un error, como se vio con la visita del actual Papa. El fárrago anticlerical y antipapista se exhibió minoritario, aunque muy activo en las redes sociales y en los foros. Una porción importantísima de argentinos está muy lejos de ese mundo donde la ofensa y el maltrato son las herramientas cotidianas. El expresidente del gobierno de España Mariano Rajoy estuvo hace pocos días en Buenos Aires y calificó a las redes como “el paraíso de los energúmenos”.

León XIV conoce desde hace tiempo la realidad política argentina, cargada de confrontaciones y polarizaciones. Fue aquí, por eso, donde se explayó con más extensión en sus consejos sobre lo que significa la democracia. “Hay que respetar al que piensa distinto”, dijo, y pareció una revelación cuando en realidad es la primera lección que debe aprender cualquier político que se precie de democrático. Pero era el Papa el que lo decía, no un político ni un intelectual ni un periodista.

“La democracia consiste también en cuidar la palabra”, insistió. Cuidar la palabra no constituye estar de acuerdo con todo y con todos; también expresa disentir, y hasta hacerlo públicamente, sin maltratar groseramente al adversario o al crítico. Sería una manipulación política leer esos párrafos solo como elegantes mensajes a Milei. El pontífice les envió sus palabras a todos los sectores políticos, tal vez porque sabe que la política argentina no dialoga ni respeta desde hace mucho tiempo, incluidos los largos años del kirchnerismo.

El peronismo fue históricamente una facción política renuente a dialogar con sus adversarios. La perpetua ruptura reemplazó a la conversación tanto con los Kirchner como con el actual mandatario, aun en los tiempos en que Milei podía aprobar cualquier ley en el Congreso con la ayuda de sus opositores. Las distancias políticas que nacieron con la gran crisis de 2001/2002 no encontraron todavía un atajo que acerque a los jefes políticos.

Tampoco Milei perdió ahora la oportunidad de ser Milei. El mismo día en que el Papa convocaba a cultivar el respeto en el espacio público, el presidente argentino declaró públicamente que estaba de acuerdo con ese pedido papal, pero que a él le era imposible cumplirlo porque sus adversarios y los periodistas -cuándo no- tienen “muy baja calidad intelectual”. Parafraseando a Talleyrand: no ha aprendido nada y no se ha olvidado de nada.