Frente a una multitud, el Papa celebrará una histórica misa en la Basílica de Luján antes de partir hacia Perú

León XIV visitará temprano la cárcel de Devoto y a continuación cerrará su gira por Argentina con un encuentro religioso en la provincia Buenos Aires, donde ratificará su posición en defensa de los desprotegidos.

Hoy 06:45

El papa León XIV concluirá este miércoles 11 de noviembre su histórica visita a la Argentina con una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. La Iglesia estima que podrían congregarse cerca de dos millones de fieles para participar de la celebración religiosa, que marcará el cierre de su recorrido por el país antes de continuar su gira sudamericana rumbo a Perú.

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La ceremonia está prevista para las 10 en la Plaza Belgrano, frente al santuario, uno de los principales centros de peregrinación católica del país. El Pontífice llegará a bordo del papamóvil, luego de recorrer aproximadamente dos kilómetros para saludar a los peregrinos que se congregarán en las inmediaciones.

La misa tendrá un fuerte contenido pastoral y estará centrada en el compromiso de la Iglesia con los sectores más pobres, vulnerables y excluidos. Durante la celebración se escucharán testimonios de comunidades acompañadas por Cáritas y habrá una presentación artística que contará con la participación del músico argentino Luciano Pereyra.

Entre las autoridades presentes estará el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien recibirá al Papa en Luján. También fueron invitados representantes de distintos sectores de la política argentina. El presidente Javier Milei, en cambio, no participará de la misa y tiene previsto despedir al Pontífice en el aeropuerto de Ezeiza.

Una visita a la cárcel de Devoto

Antes de trasladarse a Luján, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, donde celebrará una misa junto a 75 personas privadas de su libertad.

El Papa será recibido por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y posteriormente ingresará al gimnasio del establecimiento para encabezar la ceremonia religiosa. La actividad recuerda las numerosas visitas pastorales que realizaba Francisco a las cárceles durante su pontificado.

El viaje hacia Perú

Una vez finalizada la celebración en Luján, el Papa se trasladará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde tendrá lugar la ceremonia oficial de despedida prevista para las 13.30.

A las 14, el avión papal partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira sudamericana.

Durante su paso por la Argentina, León XIV dejó mensajes sobre la pobreza, el desempleo, la economía, el cambio climático y la dignidad humana. En una de sus intervenciones, ante representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina, sostuvo que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía.

La celebración en Luján tendrá además un significado especial para el Pontífice: el 8 de mayo, día de Nuestra Señora de Luján, comenzó oficialmente su pontificado.