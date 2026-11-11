Detienen a hombre en Fontana por violencia de género con pedido de captura

Un hombre de 29 años fue detenido en Fontana por un pedido de aprehensión vigente desde mayo de 2023, debido a un caso de lesiones leves en el contexto de violencia de género.

Hoy 03:11

Esta mañana, en un operativo llevado a cabo por la Comisaría Tercera de Fontana, se logró la detención de un hombre de 29 años que tenía un pedido de aprehensión vigente desde mayo de 2023. El arresto se produjo en el marco de una investigación sobre hechos de violencia de género, en respuesta a un requerimiento judicial activo que había sido solicitado por la Fiscalía de Género N° 9.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 9:30, cuando efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Tercera realizaban tareas investigativas para localizar al sospechoso. Tras un análisis de la situación, se pudo establecer que el individuo contaba con un requerimiento judicial activo desde el 1 de mayo de 2023, lo que facilitó su identificación y captura.

Es importante destacar que esta detención se produce en un contexto en el que las autoridades están intensificando los esfuerzos para combatir la violencia de género en la región. La Policía del Chaco ha reiterado su compromiso en la lucha contra estos delitos, buscando ofrecer una respuesta efectiva a las víctimas y garantizar la justicia.

Una vez que los efectivos policiales confirmaron la existencia del pedido de captura a través del sistema Si.Ge.Bi., se comunicaron con la magistratura interviniente para coordinar acciones. Esto resultó en la decisión de proceder con la aprehensión del sospechoso, quien fue luego trasladado para una evaluación de su situación legal.

La evaluación de la situación legal del detenido se realizará una vez que se incorporen los resultados de la planilla prontuarial, lo que permitirá determinar las medidas que se tomarán a continuación. La Policía del Chaco ha manifestado que se continuarán realizando operativos similares para asegurar que aquellos que están involucrados en casos de violencia de género sean llevados ante la justicia.

Este tipo de intervenciones son cruciales, no solo para la protección de las víctimas, sino también para enviar un mensaje claro de que la violencia de género no será tolerada en la comunidad. La colaboración entre las diferentes unidades policiales y la Fiscalía es fundamental para lograr resultados efectivos en la lucha contra este fenómeno social que afecta a tantas personas.