La seguridad en el barrio 9 de Julio mejora gracias a la gestión vecinal

Las iniciativas comunitarias han permitido reducir los delitos en el barrio 9 de Julio, generando un entorno más seguro para sus habitantes.

Hoy 02:10

La situación de seguridad en el barrio 9 de Julio, ubicado en la capital jujeña, ha sido objeto de preocupación entre los vecinos debido a la creciente ola de ilícitos que han afectado su calidad de vida. A lo largo de los años, los residentes han denunciado una serie de robos, asaltos y actividades relacionadas con la venta de estupefacientes, lo que generó un clima de inseguridad en la zona.

En febrero del presente año, un diálogo abierto entre El Tribuno de Jujuy y los habitantes del barrio resultó crucial para abordar la problemática de la violencia. La situación se tornó crítica tras un incidente en el que dos vecinos fueron heridos a machetazos por un grupo de atacantes que amedrentaban a transeúntes en las cercanías de la avenida Costanera. Este evento marcó un punto de inflexión que motivó a los vecinos a unirse y exigir una respuesta adecuada de las autoridades locales y del Gobierno provincial.

Con el objetivo de mejorar la convivencia y restablecer la seguridad en la comunidad, los vecinos del barrio 9 de Julio se organizaron y comenzaron a trabajar de manera conjunta con el Centro Vecinal, liderado por Carmen Martínez. “La presencia policial y los operativos de prevención son constantes. Después de los ataques, pedimos más policías y fuimos escuchados”, comentó la presidenta del Centro Vecinal, destacando el apoyo recibido por parte de la Secretaría de Seguridad.

El trabajo colaborativo entre los habitantes y las fuerzas de seguridad ha dado como resultado una notable mejora en la percepción de seguridad en el barrio. Según los vecinos, la implementación de medidas de prevención ha sido fundamental para reducir los delitos menores, que a menudo eran perpetrados por los mismos individuos que, tras ser detenidos, regresaban rápidamente a las calles.

Carmen Martínez enfatizó la importancia de estas acciones, señalando que “evitar que los delincuentes salgan a cometer delitos es crucial para proteger a las familias que trabajan arduamente por lo que tienen”. La comunicación constante entre la comunidad y la Policía ha permitido que los operativos de seguridad se adapten a las necesidades específicas del barrio.

El reforzamiento de la presencia policial incluye la participación de unidades especializadas como el Grupo Especial Motorizado (GEM) y la Unidad K-9, quienes realizan recorridos en puntos estratégicos del barrio y sus alrededores. Esta visibilidad ha contribuido a disuadir actividades delictivas y ha mejorado la sensación de seguridad entre los vecinos.

La vida en el barrio 9 de Julio ha cambiado desde la implementación de estas medidas. “Hoy mi celular descansa de los llamados de los vecinos que reportaban robos”, expresó Martínez, reflejando cómo la seguridad ha mejorado en comparación con la situación anterior. Los residentes ahora pueden sentirse más tranquilos en su entorno, lo que es vital para su bienestar y calidad de vida.