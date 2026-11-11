Niño de 12 años sufre herida grave por disparo accidental en cacería

Un niño de 12 años se encuentra en estado reservado tras recibir un disparo accidental en el abdomen durante una cacería familiar en Romang, Santa Fe.

Hoy 04:30

Un niño de 12 años resultó gravemente herido en un incidente de caza familiar ocurrido en el norte de Santa Fe. Este desafortunado evento, que tuvo lugar en el paraje rural de El Gusano, involucró un disparo accidental de una escopeta calibre 16, supuestamente manipulado por un familiar del menor.

Según las primeras investigaciones, el disparo fue efectuado por el tío del niño, un hombre de 25 años que se encontraba en el grupo durante la actividad cinegética. El proyectil alcanzó al menor en el abdomen, lo que generó una situación de emergencia que requirió una rápida intervención médica.

El episodio ocurrió el pasado viernes por la tarde, cuando el grupo familiar estaba cazando. Tras el disparo, el menor fue trasladado de inmediato al hospital de Romang en un vehículo Volkswagen Gol, ya que sus familiares decidieron llevarlo antes de la llegada de la ambulancia y la Policía.

En el hospital, los médicos de guardia confirmaron que el niño estaba consciente, pero debido a la gravedad de las lesiones en la columna vertebral, se decidió su derivación al Hospital Reconquista. Allí, se llevó a cabo una cirugía urgente para atender las lesiones que presentaba, y aunque se encontraba estable, su pronóstico sigue siendo reservado.

El tío del niño ha declarado ante las autoridades, afirmando que el disparo fue accidental. La escopeta involucrada fue entregada a la Policía y se encuentra bajo resguardo mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias del accidente.

Por otro lado, la comunidad ha mostrado gran preocupación por la situación del menor. Familiares y amigos han iniciado campañas de oración y apoyo, mientras que el club local, Romang FC, ha expresado su solidaridad con la familia del niño. La fiscalía del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe está al frente de la causa, buscando determinar si hubo alguna responsabilidad en el manejo del arma durante el incidente.

Las autoridades están trabajando para entender cómo se produjo el accidente, ya que el manejo seguro de armas es un tema crítico en actividades de caza. La situación ha reavivado el debate sobre la responsabilidad en el uso de armas de fuego en entornos familiares y recreativos, enfatizando la importancia de una educación adecuada sobre seguridad en la manipulación de armas.