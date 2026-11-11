Crítica de "Wild Horse Nine"

John Malkovich y Sam Rockwell se ponen en la piel de unos cínicos agentes de la CIA componiendo un duelo actoral de altos vuelos entre los frondosos paisajes de la Isla de Pascua.

Hoy 07:10

Por Manu Yáñez

Para Fotogramas

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Con la voz de Violeta Parra entonando su ‘Gracias a la vida’, Martin McDonagh sitúa al espectador de ‘Wild Horse Nine’ en el Chile de 1973. El gobierno de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende, se tambalea por culpa del descontento de las clases altas y por la intrusión de la CIA, que se dispone a orquestar, junto al ejército chileno, el Golpe de Estado que convertirá a Augusto Pinochet en un sangriento dictador. McDonagh, quién acostumbra a utilizar los trasfondos sociopolíticos de sus películas como un decorado pintoresco, amaga aquí con tomarse las cosas más en serio. De hecho, a la hora de perfilar a su pareja de protagonistas –unos agentes de la CIA a los que dan vida John Malkovich y Sam Rockwell–, el cinismo habitual del director de ‘Almas en pena de Inisherin’ aparece revestido de una bienvenida aura de indignación.

El personaje de Malkovich, un veterano de la Agencia, no deja de jactarse de sus “éxitos” en el Congo, en Guatemala e incluso en Dallas; la posible participación de la CIA en el asesinato de John F. Kennedy funciona como un sórdido McGuffin. En definitiva, ‘Wild Horse Nine’ merece ser reconocida como la obra más política de McDonagh hasta la fecha. Sus diálogos e imágenes contienen una irrefutable invectiva contra el “intervencionismo” salvaje de los Estados Unidos, que se extiende desde las terribles décadas de los 60 y 70 del siglo pasado hasta los delirios imperialistas de Donald Trump.

Podría decirse que McDonagh encuentra una voz nueva, más comprometida, en ‘Wild Horse Nine’; sin embargo, por otra parte, el director de ‘Siete psicópatas’ sigue atascado en la fórmula que él mismo fraguó en ‘Escondidos en Brujas’. De nuevo, tenemos a dos personajes que deambulan por un espacio exótico –en este caso, la Isla de Pascua– recitando monólogos (disfrazados de diálogos) que alumbran el absurdo de la existencia.

En el corazón de McDonagh palpitan las enseñanzas de Samuel Beckett, pero su cerebro opera al compás de la misantropía y el humor negro-azabache de los hermanos Coen (de hecho, Malkovich ya interpretó a un veterano agente de la CIA dispuesto a escribir sus memorias en ‘Quemar después de leer’). Además, en ‘Wild Horse Nine’, McDonagh conecta con el imaginario posmoderno de Quentin Tarantino y se deleita perfilando la anodina cotidianidad de sus malévolas criaturas, que parecen más preocupadas por la existencia de las polillas, los dinosaurios y las variedades de queso que por las vidas que han cercenado a lo largo de su trayectoria criminal.

Los personajes de McDonagh suelen hacer gala de una cierta inclemencia, que en el caso de ‘Wild Horse Nine’ llega acompañada de una desfachatez y arrogancia propias de los colonizadores. Pero, en esta ocasión, el cineasta y dramaturgo británico no se contenta con ilustrar la banalidad del mal, y pone el foco en el estudio del ocaso del personaje de John Malkovich, que con su penumbroso futuro y su pasión por los caballos salvajes va ganando puntos para asemejarse al antihéroe de un western crepuscular. El autor de ‘Tres anuncios en las afueras’ se propone articular una reflexión sobre la culpa y la búsqueda de la redención, pero en su cometido topa con los límites de su propia mirada. Por un lado, los contados momentos en los que el relato intenta acoger un halo de empatía y ternura entre los personajes –aquí sobresalen los ojos llorosos de Mariana Di Girolamo, en la piel de una joven seguidora de la Unidad Popular– se ven cortocircuitados por las inclinaciones nihilistas de McDonagh; para el cineasta, no hay ley más definitiva que el mantra de Hobbes: “el hombre es un lobo para el hombre”.

La otra dificultad que debe sobrellevar ‘Wild Horse Nine’ es la profunda parálisis que afecta a sus personajes, que aparecen atrapados en unos postulados agónicos, indolentes y autodestructivos. La ácida comicidad de McDonagh va oxigenando el turbio proceder de la acción, pero a la postre la película deriva hacia una versión opaca de las meditaciones sobre la decadencia de Paolo Sorrentino o, mirando más allá, de Ingmar Bergman (hay en un genial cameo de Tom Waits la promesa de una gran película sobre el desencanto de un hombre bueno, pero eso queda en manos de la imaginación). La ambición de McDonagh está ahí, al igual que el talento de unos actores en la cresta de la ola, pero ‘Wild Horse Nine’ acaba dejando la sensación de que al cineasta le interesan menos las aflicciones de sus personajes que la posibilidad de exhibir, nuevamente, su ingenio como guionista, siempre implacable y brutal. Se diría que el film requiere de un estómago y un descreimiento que sobrepasan las capacidades de este crítico, que siente debilidad por el cine humanista.

Para admiradores de los guiones redondos.