Florence Pugh exigió rodajes libres de misoginia y aseguró que ya no tolera los malos tratos

La actriz británica afirmó que ganó confianza para protegerse y asumir un papel de liderazgo en los equipos de filmación. Estableció tres reglas básicas para trabajar: llegar a horario, no ser grosero y no tener actitudes machistas.

Hoy 07:20

Florence Pugh se pronunció sobre la necesidad de construir ambientes de trabajo más seguros en la industria cinematográfica y aseguró que no está dispuesta a aceptar comportamientos abusivos, malos tratos ni actitudes misóginas durante los rodajes.

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En una entrevista con la revista Elle, publicada el 10 de noviembre, la protagonista de Midsommar y Mujercitas explicó que, con el paso del tiempo, ganó mayor confianza para protegerse y ejercer liderazgo en los sets de filmación.

"Cada vez que trabajo en una película, tengo más confianza en la forma en que puedo protegerme y liderar un rodaje, y simplemente no tolerar más ciertas conductas", sostuvo la actriz, de 30 años.

Pugh también remarcó que no permitirá que los integrantes de una producción sean maltratados. Según explicó, cuando una persona altera el clima de trabajo, todo el equipo termina percibiéndolo.

La intérprete resumió su postura en tres reglas para quienes participan de una película: "Llegar a horario, no ser grosero y no ser misógino". Además, señaló que la experiencia le permitió ser más firme a la hora de elegir con quiénes trabajar y rodearse de profesionales que compartan esos principios.

Su postura frente a la violencia contra las mujeres

Durante la misma entrevista, Pugh también volvió sobre su pronunciamiento público acerca del caso conocido como Cornell 7, relacionado con las denuncias de una estudiante contra siete hombres por una presunta agresión sexual grupal en la Universidad Cornell, en 2024.

La actriz explicó que decidió expresarse porque considera necesario visibilizar la violencia contra las mujeres y reclamar justicia y responsabilidades. También cuestionó lo que describió como un intento de censura de una publicación suya en Instagram sobre el caso.

"Me importan las mujeres que conozco y las mujeres que no conozco", afirmó al explicar por qué considera importante utilizar su exposición pública para hablar sobre estas situaciones.

Las declaraciones forman parte de una entrevista en la que la actriz también abordó su carrera y los desafíos de interpretar personajes complejos. En esta etapa, Pugh sostiene que la experiencia profesional debe ir acompañada de respeto, responsabilidad y condiciones de trabajo adecuadas para todos los integrantes de una producción.