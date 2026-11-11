Maya Hawke suma un nuevo proyecto cinematográfico tras el final de Stranger Things

La actriz estadounidense formará parte de The Confessions, una película de impronta surrealista que también tendrá en su elenco a Alexander Skarsgård, Hunter Schafer y Harry Melling.

Hoy 07:37

Maya Hawke continúa construyendo su carrera más allá de Stranger Things. La actriz, que alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación de Robin Buckley en la exitosa serie de Netflix, fue incorporada al elenco de The Confessions, una nueva producción cinematográfica que reunirá a figuras de distintas generaciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El proyecto también contará con Alexander Skarsgård, Hunter Schafer y Harry Melling. La dirección estará a cargo del canadiense Guy Maddin junto a Galen Johnson y Evan Johnson, mientras que la producción tendrá entre sus responsables a Ari Aster y Lars Knudsen.

La historia propone una combinación poco convencional de drama, humor y elementos surrealistas. La trama seguirá a un grupo de monjas condenadas que presencia un misterioso triángulo amoroso de alcance internacional, vinculado con la desaparición de un capitán de barco y su esposa, una poeta.

Aunque todavía no se revelaron los personajes que interpretarán los integrantes del elenco, la participación de Hawke se suma a una etapa de nuevos desafíos profesionales. Además de su trabajo en Stranger Things, la actriz también integrará el reparto de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, otra de las grandes producciones que marcarán su agenda cinematográfica.

The Confessions fue presentada en el American Film Market para iniciar su recorrido comercial. Por ahora, no se anunciaron fechas de rodaje ni de estreno.