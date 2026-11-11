Termas de Río Hondo se prepara para una jornada calurosa: temperaturas elevadas para hoy Miércoles 11 de noviembre de 2026

Los termenses disfrutarán de un día soleado y cálido, con temperaturas que irán en aumento en los próximos días. Se anticipa un clima estable y caluroso en la región.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con un cielo completamente soleado, lo que promete un día ideal para disfrutar al aire libre. La temperatura actual es de 22.7 °C, con una sensación térmica muy similar, lo que indica un ambiente agradable por la mañana.

A medida que avanza la jornada, se espera que las temperaturas alcancen los 34 °C en horas de la tarde. Esto significa que los termenses deben prepararse para un clima que se tornará más caluroso, especialmente en las horas pico del día.

La humedad se mantiene en un 57%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Con un viento suave de 7.2 km/h soplando desde el sureste, la brisa puede ofrecer un ligero alivio en medio del calor.

Para los próximos días, el pronóstico es igualmente alentador. Mañana, 12 de noviembre, las temperaturas mínimas y máximas estarán en 22.9 °C y 36.6 °C respectivamente. La tendencia de calor continuará durante el día, manteniendo a los termenses en alerta por las altas temperaturas.

El viernes 13 de noviembre, se anticipa que las temperaturas mínimas y máximas sean aún más elevadas, con un mínimo de 25.9 °C y un máximo de 37.7 °C. Sin duda, estos días soleados y calurosos ofrecerán un clima característico de la región.

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