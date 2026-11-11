Gran Premio de Las Vegas: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Tras finalizar 13° en Brasil, el piloto argentino buscará recuperarse con Alpine en la próxima fecha del campeonato. Conocé los días, horarios y televisación de la carrera.

Hoy 08:12

La Fórmula 1 se prepara para una nueva fecha de la temporada 2026 y Franco Colapinto volverá a la pista en el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará entre el 19 y el 22 de noviembre. El argentino intentará mejorar su rendimiento con Alpine después de un complicado fin de semana en Brasil, donde terminó en el puesto 13 y no logró sumar puntos.

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El piloto de Pilar afrontará su tercera participación en el circuito callejero estadounidense. En 2024, cuando corría para Williams, finalizó 14°, mientras que en 2025, ya con Alpine, terminó 15° tras las descalificaciones de los dos McLaren.

La actividad comenzará el jueves 19 de noviembre a las 21.30, con la primera práctica libre. La clasificación se disputará durante la madrugada del sábado 21, mientras que la carrera principal está programada para el domingo 22 de noviembre a la 1 de la madrugada, hora argentina.

El cronograma completo del GP de Las Vegas (hora argentina):

Jueves 19 de noviembre: Práctica libre 1 a las 21.30.

Viernes 20 de noviembre: Práctica libre 2 a la 1.00 y práctica libre 3 a las 21.30.

Sábado 21 de noviembre: Clasificación a la 1.00.

Domingo 22 de noviembre: Carrera a la 1.00.

El Gran Premio se desarrollará en el Las Vegas Strip Circuit, un trazado urbano de 6,201 kilómetros y 17 curvas, que atraviesa algunas de las principales avenidas de la ciudad. La competencia tendrá un total de 50 vueltas.

Los fanáticos podrán seguir toda la actividad del fin de semana en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium. Colapinto buscará regresar a la zona de puntos en una de las últimas carreras de la temporada.