El papa León XIV visita la cárcel de Devoto: cómo fueron elegidos los 75 presos que participarán del encuentro

El Sumo Pontífice encabezará este miércoles una ceremonia especial dentro del penal porteño.

Hoy 08:01

El papa León XIV visitará este miércoles la cárcel de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, donde mantendrá un encuentro con unos 75 internos especialmente seleccionados para participar de una ceremonia religiosa. La actividad está prevista para las 8 de la mañana y se desarrollará en el gimnasio del establecimiento penitenciario.

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La selección de los detenidos estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), junto con representantes de la Pastoral Carcelaria y la Procuración Penitenciaria de la Nación, que establecieron una serie de requisitos vinculados con la conducta y la participación en actividades de formación.

Según trascendió, se priorizó a internos con buena conducta, sin sanciones disciplinarias recientes ni antecedentes de conflictos graves de convivencia. También se tuvo en cuenta que se encontraran en etapas avanzadas del régimen de progresividad de la pena.

Cómo fueron seleccionados los presos que verán al Papa

Otro de los criterios fundamentales fue la participación en actividades educativas y laborales dentro del penal. Entre los elegidos se encuentran estudiantes del Centro Universitario Devoto (CUD), donde la Universidad de Buenos Aires (UBA) desarrolla propuestas académicas para personas privadas de su libertad.

También fueron incluidos internos que trabajan en cooperativas textiles y talleres de capacitación en oficios, con el objetivo de reconocer a quienes mantienen una participación sostenida en iniciativas de formación y trabajo.

Los participantes debieron firmar una autorización para el uso de su imagen, ya que la ceremonia será transmitida en vivo. Además, cada uno contó con la correspondiente autorización judicial para asistir al encuentro.

Cómo será la ceremonia de León XIV en la cárcel de Devoto

La actividad tendrá una duración estimada de 30 minutos y contará con la presencia de integrantes de la Pastoral Carcelaria y autoridades penitenciarias. A diferencia de otras celebraciones papales en establecimientos carcelarios, no se realizará el tradicional lavado de pies.

Durante el encuentro está previsto que dos internos compartan sus testimonios ante el Sumo Pontífice. También participará una persona que recuperó su libertad, quien regresará al penal para contar su experiencia y transmitir un mensaje de esperanza sobre la posibilidad de construir una nueva etapa después del encierro.

El operativo de seguridad para la llegada del Papa

Para llegar a Villa Devoto, León XIV partirá desde la Nunciatura Apostólica y recorrerá distintas avenidas y autopistas porteñas bajo custodia de la Policía Federal Argentina.

En la entrada del establecimiento será recibido por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien no ingresará junto al Pontífice.

El operativo será supervisado desde el Comando Unificado del Ministerio de Seguridad Nacional, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la actividad.

La visita a la cárcel de Devoto formará parte de la última jornada de León XIV en la Argentina, antes de continuar su gira apostólica por Perú.