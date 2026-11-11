La Banda se enfrenta a un intenso calor: temperaturas extremas a la vista para hoy Miércoles 11 de noviembre de 2026

El clima en La Banda se presenta soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán niveles significativos en los próximos días.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, el clima se caracteriza por un ambiente soleado y cálido en el día de hoy. Con una temperatura actual de 23.5 °C, los bandeños pueden disfrutar de un día agradable, aunque las temperaturas están en ascenso.

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La sensación térmica se reporta en 22.1 °C, lo que sugiere un clima cómodo para las actividades al aire libre. Sin embargo, con un viento de 14.4 km/h proveniente del sureste, la brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor inminente.

De acuerdo con el pronóstico, hoy se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 37.6 °C, lo que significa que la tarde será calurosa para los bandeños. La mínima de 22.9 °C también indica que las temperaturas no bajarán significativamente durante la noche.

En los próximos días, el clima en La Banda seguirá siendo soleado y caluroso. Para mañana, se anticipa una mínima de 24.5 °C y una máxima de 40 °C, lo que reafirma la tendencia de calor intenso.

Ya para el viernes, las temperaturas continuarán en aumento, con una mínima de 28.3 °C y una máxima de 41.3 °C. Este pronóstico sugiere que los bandeños deben prepararse para un clima extremadamente cálido en los días venideros.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.