Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Conocé los horarios. Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 09:18

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversas localidades del interior provincial.

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Jueves 12 de noviembre:

de 08:00 a 16:00 hs afectando a parte de la ciudad de Loreto (barrio Canalito)

de 13:00 a 16:00 hs afectando a las ciudades de Bandera (dpto. Belgrano) y Ojo de Agua (dpto. Ojo de Agua).

Viernes 13 de noviembre:

de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de San Gregorio, Isla Verde, Totora, Monte Redondo, Corrales Nuevos y Guanaco Sombreana (dpto. Loreto y Atamisqui).