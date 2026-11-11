Escándalo financiero en Paraguay: denuncian que Ueno Bank retuvo más de US$ 516 millones de jubilados

El Instituto de Previsión Social presentó una denuncia penal contra los directivos del banco y autoridades del Banco Central. La crisis financiera también involucra al expresidente Santiago Peña, destituido y detenido en medio de la investigación.

Hoy 09:21

Un nuevo capítulo del escándalo financiero que sacude a Paraguay puso en alerta al sistema previsional del país. El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó una denuncia penal contra los directivos de Ueno Bank, entidad intervenida por problemas de solvencia, luego de confirmar que mantiene comprometidos más de 516 millones de dólares pertenecientes a fondos de jubilaciones, pensiones y salud.

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La presentación judicial fue realizada por el director jurídico del organismo, Pablo Morínigo, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos. La denuncia apunta a posibles hechos de lesión de confianza y asociación criminal y también alcanza a autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP).

Según la documentación presentada, el IPS mantiene en la entidad financiera un total de 516.379.399,69 dólares. De esa cifra, aproximadamente 358,7 millones de dólares corresponden a depósitos y colocaciones del fondo de jubilaciones, pensiones y contingencias, mientras que otros 157,6 millones de dólares pertenecen a cuentas operativas destinadas a financiar servicios de salud y prestaciones previsionales.

La crisis bancaria también tiene consecuencias políticas. El caso salpicó al expresidente Santiago Peña, quien fue destituido mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones y permanece detenido en el marco de la investigación. Además, el exresponsable del Banco Central, Carlos Carvallo, renunció a su cargo y se entregó a las autoridades.

En medio de las investigaciones, la economista Liana Caballero, quien había asumido interinamente la conducción del Banco Central, también presentó su renuncia, profundizando la incertidumbre institucional que atraviesa Paraguay.

Por su parte, el presidente Pedro Alliana aseguró que la recuperación de los recursos pertenecientes a jubilados y aportantes del sector público tendrá prioridad. Según informó, ya se devolvieron aproximadamente 330 millones de dólares a 1.740.000 ahorristas, lo que representa cerca del 95% de los clientes alcanzados por la garantía estatal.

La situación genera preocupación porque se estima que alrededor de 800 millones de dólares pertenecientes a distintas instituciones públicas permanecen comprometidos en Ueno Bank, incluidos los recursos de cinco cajas de pensiones.

Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades buscan determinar las responsabilidades de los directivos involucrados y establecer los mecanismos para recuperar los fondos. Por el momento, no está garantizada la recuperación total del dinero depositado por los organismos previsionales, lo que mantiene la incertidumbre entre jubilados, pensionados y trabajadores paraguayos.