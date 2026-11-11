Robaron una garrafa, alimentos y vajilla de un jardín de infantes en La Banda: detuvieron a dos hermanos

Los sospechosos fueron interceptados durante un recorrido preventivo. Parte de los elementos sustraídos apareció en una vivienda del barrio Juan Perón, donde habían sido vendidos.

Hoy 23:29

Dos hermanos de 22 y 26 años fueron aprehendidos en La Banda, acusados de participar en un robo ocurrido en el Jardín de Infantes N.º 63 "Huellitas", ubicado en el barrio Villa Gambetti. La investigación también permitió recuperar parte de los elementos sustraídos, que habían sido comercializados en otro sector de la ciudad.

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El hecho había ocurrido el pasado 1 de noviembre, cuando desconocidos ingresaron al establecimiento educativo situado sobre Pasaje Almonacid, luego de forzar candados y rejas de las ventanas. Del interior se llevaron una garrafa de 15 kilos, utensilios de cocina, vajilla y mercadería destinada al programa de nutrición "Tecno Food".

Tras la denuncia presentada por la directora del jardín, se iniciaron averiguaciones que permitieron identificar a dos hermanos domiciliados en el barrio Textil como presuntos responsables. Días después, el jueves 5 de noviembre, ambos fueron interceptados en la esquina de Misiones y San Juan, en el barrio Juan Perón, luego de mostrar una actitud sospechosa al advertir la presencia de un móvil policial.

Con los jóvenes aprehendidos, las tareas continuaron para localizar los objetos desaparecidos. Fue así que el viernes 6 de noviembre los investigadores llegaron hasta una vivienda del barrio Juan Perón, donde una mujer de 36 años manifestó que había comprado varios elementos de buena fe, sin conocer su procedencia. Según indicó, se los había adquirido a un hombre que sería el mayor de los hermanos.

Al conocer que los artículos estaban vinculados con el robo, la mujer realizó la entrega voluntaria de una garrafa de 15 kilos, una olla de aluminio, seis tazas y seis platos, todos pertenecientes al establecimiento educativo.

El procedimiento estuvo a cargo de las Unidades Motorizadas de Zona Banda y la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Comunitaria N.º 15. Por disposición de la Fiscalía de turno, los dos hermanos quedaron alojados en calidad de aprehendidos e imputados por el hecho, a disposición de la Justicia de Control y Garantías, mientras continúan las actuaciones correspondientes.