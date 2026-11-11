Abuso sexual en Pozo Hondo: el acusado se negó a declarar y la Justicia citó a los jóvenes que viajaban al boliche

Marcelo Cardoso, imputado por el presunto abuso sexual de una adolescente de 15 años, se abstuvo de declarar ante la Fiscalía.

Hoy 22:21

Marcelo Cardoso, acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente de 15 años en un hecho denunciado a la salida de un boliche de Pozo Hondo, se abstuvo de declarar este miércoles durante una audiencia realizada en los Tribunales de Las Termas de Río Hondo.

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El imputado fue convocado para prestar declaración ante el fiscal Sani, quien se encuentra provisoriamente a cargo de la investigación que lleva adelante el fiscal Montenegro.

Sin embargo, por recomendación de sus abogados defensores, Petinichi y Perrado, Cardoso hizo uso de su derecho a guardar silencio y no respondió preguntas sobre el hecho investigado.

Tras esta instancia, la causa avanzará con una serie de declaraciones testimoniales de jóvenes y otras personas que viajaban en un colectivo de la empresa Jaime Paz, utilizado para trasladar pasajeros desde Las Cejas hasta Pozo Hondo, donde funcionaba el local bailable.

Según la información difundida, todos los ocupantes del transporte fueron convocados a declarar, incluidos varios menores de edad que se encontraban entre los pasajeros.

La investigación también busca reconstruir las circunstancias del traslado, ya que, de acuerdo con el relato atribuido a la denunciante, algunos adolescentes habrían viajado con bebidas alcohólicas hacia el establecimiento.

Asimismo, la Fiscalía recibirá testimonios de personas que habrían tenido contacto con la adolescente inmediatamente después del presunto abuso, a quienes la menor les habría contado lo sucedido.

Estas declaraciones serán fundamentales para reconstruir la secuencia de los hechos y reunir elementos probatorios que permitan avanzar en la investigación.

Mientras tanto, Cardoso continúa imputado por abuso sexual con acceso carnal, en una causa que permanece bajo investigación judicial.