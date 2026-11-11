Femicidio en Quimilí: revelaron que Luján Sosa fue estrangulada pocas horas antes de ser encontrada

Según informó Noticiero 7, los resultados preliminares de la autopsia determinaron que la mujer murió por estrangulamiento mixto, a lazo y manual. Su tío permanece detenido como principal sospechoso del crimen.

Hoy 22:01

La investigación por el femicidio de María Luján Sosa en Quimilí sumó este miércoles una novedad importante, luego de que se conocieran los resultados preliminares de la autopsia. El estudio permitió establecer que la mujer murió por estrangulamiento y que su fallecimiento se habría producido pocas horas antes de que encontraran su cuerpo.

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De acuerdo con la información difundida por Noticiero 7, la junta médica forense determinó que la causa de muerte fue un estrangulamiento mixto, a lazo y manual. Esto significa que se ejerció presión sobre el cuello de la víctima mediante un elemento y también con las manos.

Otro dato relevante del informe está relacionado con la data de muerte. Según las primeras conclusiones, el crimen se habría producido durante la madrugada del domingo 8 de noviembre, el mismo día en que fue hallada sin vida. Esta información permitiría establecer con mayor precisión el momento del ataque y reconstruir las últimas horas de la víctima.

Cabe recordar que María Luján Sosa, madre de cinco hijos, fue encontrada sin vida en una zona montuosa ubicada a la vera de la Ruta Nacional 89, en inmediaciones del barrio San Francisco, en las afueras de Quimilí. Los resultados forenses aportan nuevos elementos para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Por el hecho permanece detenido Marcelo Sosa, tío de la víctima, señalado como el principal sospechoso del femicidio. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Género, que continúa con las medidas investigativas para reunir pruebas y determinar las responsabilidades penales correspondientes.