La Liga Profesional confirmó los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura 2026

La organización dio a conocer la programación completa de los playoffs, que comenzarán el viernes 20 de noviembre

Hoy 20:37

La Liga Profesional de Fútbol confirmó oficialmente los días, horarios y televisación de los ocho partidos de octavos de final del Torneo Clausura 2026, que marcarán el inicio de la etapa decisiva del campeonato argentino.

La actividad comenzará el viernes 20 de noviembre con el enfrentamiento entre Vélez y Belgrano, mientras que uno de los partidos más esperados será el de River ante Lanús, programado para el domingo 22, desde las 19, en el estadio Monumental.

Por su parte, Boca recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza el miércoles 25 de noviembre, a partir de las 21, en La Bombonera, en el encuentro que cerrará la instancia de octavos de final.

Días, horarios y televisación de los octavos de final

Viernes 20 de noviembre

20.00: Vélez vs. Belgrano (TNT Sports).

Sábado 21 de noviembre

15.00: Defensa y Justicia vs. Barracas Central (ESPN Premium).

Defensa y Justicia vs. Barracas Central (ESPN Premium). 17.00: Argentinos Juniors vs. Independiente (TNT Sports).

Domingo 22 de noviembre

16.00: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium).

Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium). 19.00: River vs. Lanús (TNT Sports).

River vs. Lanús (TNT Sports). 22.00: Instituto vs. Huracán (ESPN Premium).

Lunes 23 de noviembre

17.00: Gimnasia La Plata vs. Newell's (TNT Sports).

Miércoles 25 de noviembre

21.00: Boca vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (ESPN Premium).

Cómo se jugarán los playoffs del Torneo Clausura

Según el reglamento de la competencia, todos los encuentros de octavos de final se disputarán a partido único, en el estadio del equipo que haya finalizado mejor ubicado durante la fase regular.

En caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15.

Si el empate persiste, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

De esta manera, los 16 equipos clasificados ya conocen cuándo comenzarán su camino en los playoffs, con el objetivo de avanzar hacia la gran final del Torneo Clausura 2026.