La Liga Profesional confirmó los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura 2026

La organización dio a conocer la programación completa de los playoffs, que comenzarán el viernes 20 de noviembre
La Liga Profesional de Fútbol confirmó oficialmente los días, horarios y televisación de los ocho partidos de octavos de final del Torneo Clausura 2026, que marcarán el inicio de la etapa decisiva del campeonato argentino.
La actividad comenzará el viernes 20 de noviembre con el enfrentamiento entre Vélez y Belgrano, mientras que uno de los partidos más esperados será el de River ante Lanús, programado para el domingo 22, desde las 19, en el estadio Monumental.
Por su parte, Boca recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza el miércoles 25 de noviembre, a partir de las 21, en La Bombonera, en el encuentro que cerrará la instancia de octavos de final.
Viernes 20 de noviembre
Sábado 21 de noviembre
Domingo 22 de noviembre
Lunes 23 de noviembre
Miércoles 25 de noviembre
Según el reglamento de la competencia, todos los encuentros de octavos de final se disputarán a partido único, en el estadio del equipo que haya finalizado mejor ubicado durante la fase regular.
En caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15.
Si el empate persiste, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.
De esta manera, los 16 equipos clasificados ya conocen cuándo comenzarán su camino en los playoffs, con el objetivo de avanzar hacia la gran final del Torneo Clausura 2026.