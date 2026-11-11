La AFA confirmó el horario de verano en el fútbol argentino: desde cuándo rige y qué partidos alcanza

Durante ese período, los encuentros no podrán disputarse entre las 11 y las 17 para evitar la exposición a las altas temperaturas.

Hoy 20:32

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la implementación del horario de verano para todas sus competencias oficiales, una medida que comenzará a regir el 13 de noviembre de 2026 y que busca proteger la salud de los futbolistas, árbitros y espectadores ante las elevadas temperaturas.

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A través de su Boletín Oficial, la entidad estableció que no podrán programarse partidos entre las 11 y las 17 horas, una franja considerada de mayor riesgo durante los meses de calor intenso.

De esta manera, los encuentros deberán comenzar a partir de las 17, mientras que los últimos compromisos de cada jornada podrán iniciarse alrededor de las 21.30 o 22, lo que provocará que algunas fechas se extiendan hasta altas horas de la noche.

La disposición estará vigente hasta el 12 de marzo de 2027, cuando finalizará el período de restricciones y podrán volver a programarse partidos en horarios más tempranos.

Qué torneos estarán alcanzados por la medida

El nuevo esquema de horarios se aplicará a todas las competencias oficiales organizadas por la AFA, entre ellas la Liga Profesional, Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Copa Argentina y el fútbol femenino.

La medida también tendrá impacto en la programación de los playoffs del Torneo Clausura 2026, cuyos octavos de final comenzarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

Con esta disposición, la AFA busca reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas, especialmente durante el verano, cuando las condiciones climáticas pueden afectar tanto el rendimiento de los protagonistas como la seguridad del público que asiste a los estadios.