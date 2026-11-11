Dramático rescate en el río Dulce: salvaron a un hombre de una situación límite y lo llevaron de urgencia al hospital

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles, en la zona de la Costanera Sur. El hombre fue rescatado por efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) y recibió asistencia del personal del SEASE.

Hoy 20:28

Un hombre fue rescatado de las aguas del río Dulce durante la tarde de este miércoles 11 de noviembre, luego de encontrarse en una situación de extremo peligro en la zona de la Costanera Sur de Santiago del Estero.

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El hecho ocurrió en inmediaciones del patinódromo, en el sector de la casilla N.º 1, a la altura de la rotonda 2, donde el hombre necesitó asistencia mientras se encontraba dentro del cauce del río.

La persona rescatada fue identificada como Luis Nicolás Díaz, domiciliado en el barrio Los Flores. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjo la emergencia y qué actividad realizaba antes de encontrarse en esa situación.

De acuerdo con la información oficial, los rescatistas lograron sacar al hombre del agua, tras lo cual recibió atención de los paramédicos que acudieron al lugar. El procedimiento quedó registrado en el informe de las 19:26, aunque no se precisó el horario exacto en que comenzó la emergencia.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER), quienes lograron poner a salvo al hombre. También intervino personal del SEASE, que brindó asistencia médica en el lugar, y efectivos policiales de la Departamental N.º 16.

